Pronet’te “Finans” Görkem Ataç’a emanet Pronet, finans biriminin yönetimini Görkem Ataç’a teslim etti. Ataç artık kariyerine, Pronet yapılanmasında CFO pozisyonunda devam edecek.

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet’in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Görkem Ataç getirildi.



Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Görkem Ataç, iş hayatına ABN AMRO’da başladı. 2003 yılında bankanın Londra operasyonuna katılan Ataç, bankadan 2007 yılında ayrılarak, yine Londra’da Challenger Credit Alpha Hedge Fund’da çalışmaya başladı. Ataç, 7 yılı aşkın yurtdışı deneyiminin ardından 2010 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak ING Bank’ta yapılandırılmış finansman alanında görev aldı. 6 yıla yakın bir süre bu bölümün sorumlu yöneticisi olarak çalışan Görkem Ataç, kariyerine Pronet’in CFO seviyesindeki pozisyonu olan Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.