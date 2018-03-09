QNB Finansinvest'e yeni genel müdür! Türkiye’nin önde gelen finans yatırım şirketi QNB Finansinvest’in yeni Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Ümit Onbaşı oldu.

Ufuk Ümit Onbaşı, 8 Şubat 2018 itibariyle QNB Finansinvest bünyesinde Hazine, Türev Ürünler, Uluslararası Piyasalar, Bilgi Teknolojileri, Muhasebe ve Operasyon birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.



Çalışma hayatına 1991-1994 yılları arası T. İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Ufuk Ümit Onbaşı, 1994-2000 yılları arasında çeşitli bankaların Hazine birimlerinde trader ve yönetici pozisyonlarında çalıştı. 2000-2015 yılları arasında ise İş Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Yurtiçi Sermaye Piyasaları, Hazine, Araştırma, Uluslararası Piyasalar birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ünvanı ile görev yaptı.



Onbaşı, 2011-2015 yılları arasında Ege Lisanslı Depoculuk AŞ’de, İş Yatırım Ortaklığı AŞ’de ve İş Investment Gulf Ltd. Dubai’de, 2015-2017 yılları arasında da Burgan Yatırım’da CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.