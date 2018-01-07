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Raf kralından coğrafi işaret jesti

ÜÇGE, 2018 Yılı Takvimi’nin temasında, perakende sektörünün önemli gündem maddelerinden biri olan ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ e yer vererek dikkatleri bu önemli konuya çekmeyi hedefliyor.

Raf kralından coğrafi işaret jesti
Mağaza ekipmanları ve raf sistemleri sektöründe dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ÜÇGE, 2018 Yılı Takvimi’nin temasında, perakende sektörünün önemli gündem maddelerinden biri olan ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ e yer vererek dikkatleri bu önemli konuya çekmeyi hedefliyor.
 
Her yıl ilgi çekici takvim temaları ile perakende sektörünün merakla beklediği ve raf sektörünün kralı olarak görülen ÜÇGE, 2018 Takvim teması ile de büyük ilgi gördü. Yüzyıllardır ülkemiz topraklarında yeşeren, ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ e dikkat çeken ÜÇGE, 2018 Yılı Takvimi’nde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki coğrafi işaret almış ürünlere yer verdi.
ÜÇGE’nin yurt içi ve uluslararası tüm paydaşlarına ulaştırdığı takvimin ana fikrinde; yöre halkının, üreticilerin ve pazarlayanların haklarını koruyan, ürüne pazarlama gücü katan, sahte ürünlerin engellenmesini sağlayan, dolayısıyla da kırsal kalkınma ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan Coğrafi İşaret ve geleneksel ürün adı tescilinin her yönüyle önemine vurgu yapıldı.
Konu ile ilgili ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş. Genel Yönetmeni Esra Güven; “2018 Takvim temamızda bu önemli konuyu ele alarak coğrafi işaret almış ürünlerimizin özellikle yurtdışında da tanıtılmasını ve iç pazarda ise bu konuya daha fazla dikkat çekmeyi hedefledik” dedi. Güven, Coğrafi İşaretli ürünlerle oluşan kültürel yapının yaşatılması ve bu değerlerin gelecek nesillere en sağlıklı biçimde aktarılabilmesine katkıda bulunabilmek amacıyla, söz konusu temanın 2018’de ÜÇGE’ nin iletişim ve sosyal sorumluluk projelerinde de ön plana çıkacağının altını çizdi. 

 
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ÜÇGE Coğrafi İşaretli Ürünlere Dikkat ÇekiyorEsra Güven
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