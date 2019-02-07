RAMAZAN BİNGÖL BAŞARISININ SIRLARINI ANLATIYOR Kendi adını markası yapabilmiş bir başarı öyküsü…Ramazan Bingöl…Türk Anadolu mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden, sadece mutfak içinde de kalmamış üstelik, deneyimini tüm sektörün nabzını tutan kitapları ve üniversitelerde verdiği dersler ile aktarmış, arkadan gelenlere ışık tutmuş bir Türkiye sevdalısı. TÜRES Genel Başkanlığı görevini de yürüten Ramazan Bingöl’e başarısının detaylarını sorduk...

07 Şubat 2019 Perşembe 10:30