RAMAZAN BİNGÖL BAŞARISININ SIRLARINI ANLATIYOR

TÜRES Genel Başkanlığı görevini de yürüten Ramazan Bingöl’e başarısının detaylarını sorduk...(Elif Aşlamacı Attepe)Urfa Birecik doğumluyum. Uzun yıllardır yeme içme sektörünün içindeyim ve kendi ismimi taşıyan restoranlar zincirinin sahibiyim. Bu özel işimin yanında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES)’nin genel başkanlığını yapmaktayım. Son zamanların en etkili STK’ları arasında olan TÜRES aracılığıyla kadim Anadolu mutfağını hak ettiği yerlere getirme ve gastronomi kültürümüz konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Evli ve 4 çocuk sahibiyim. Ayrıca üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan 3 tane de kitap yazdım.Urfa gibi yeme içme kültürünün çok ileri boyutta olduğu bir yerde doğunca ister istemez bu alanla ilgili önemli bir birikiminiz oluyor. Ben de 2008 yılında yaklaşık 20 yılla yakın bir geçmişi geride bırakarak ortağı olduğum firmadan ayrıldım. Yeni bir ufukla yepyeni bir hayata başladım. Ülkemizde “Servisi, dekorasyonu, yemekleri, ortamı iyi olan yerler alkollü iken; servisi, yemekleri, hizmeti iyi olmayan yerlerse alkolsüz yerlerdir” algısı vardı. Var olan bu algıyı kırmak, sektöre yeni bir boyut kazandırmak için kendi markamı oluşturmaya karar verdim. Ve severek yaptığımız restorancılık işini alkolsüz hizmet veren Ramazan Bingöl Et Lokantaları markasıyla önemli bir konuma getirdik.Bunun en büyük sırrı işimizi severek yapmamızdır. Ve uzun yıllara dayanan deneyimimizi lezzet ile buluşturmamızdır. Ayrıca bize gelen kişileri düşünerek önemli bir konfor alanı inşa ettik işletmelerimizde. Gelen kişiler hem lezzetin doruğuna çıkıyorlar hem de eşi dostu çocukları ile birlikte güzel bir sosyal faaliyet gerçekleştiriyorlar.Evvela kullandığımız ürünlerin yerli üretim olmasına ve ülkemize katkı sağlamasına dikkat ediyoruz. Sonrasında ise ürün taze ve organik olacak, mevsiminde müşteriye sunulacak gibi bir prensibimiz var. Bunları kullanırken hijyen konusunda da oldukça titiziz.Son teknolojik ürünler kullanıyoruz ve gıda uzmanlarımız ile sürekli denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da güvenilir, işinin en iyisi olduğunu düşündüğümüz firmalardan seçiyoruz ki gıda güvenliği konusunda müşterimize mahcup olmayalım.Sektörümüzde faaliyetlerimiz sürekli devam etmektedir. Yurt içinde de yurt dışında da (Riyad) yeni yerlerimizi çok yakında açacağız. Hazırlıklarımız aralıksız sürüyor.TÜRES sektörümüzün sorunlarına çözüm getirmek ve mutfak kültürümüzü hak ettiği noktaya taşımak için üyelerin gönüllü olarak bir araya geldiği bir oluşumdur. Amacımız hem gastronomide kaliteyi arttırmak hem de mesleki bir dayanışma sağlamak. TÜRES olarak Türkiye’deki en popüler alkolsüz markaların dâhil olduğu 10 bine yakın noktada her gün vatandaşa hizmet vermekteyiz. TÜRES olarak Uluslararası Lezzet İstanbul Festivali, Gençlik Festivali, Etnospor, Ateşbazı Veli Mutfak Kültürü günleri, Ramazan Etkinlikleri, İSMEK-Yeşilay-Kızılay-Medeniyet Üniversitesi gibi kurumlarla gastronomi iş birlikleri yapmaktayız. Bunun yanında her gün Türkiye’nin bir çok yerinde bize gelen çeşitli projelerden onay verdiklerimiz ile onay bekleyenleri de önümüzdeki aylarda gerçekleştirdiğimizde görebileceksiniz.