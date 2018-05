"Rekabete yenik düşmemek için birlikte hareket etmeliyiz" Organize perakendenin en önemli halkalarından olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), geleneksel olarak düzenlediği iftarda perakende sektörünü bir araya getirdi. İstanbul Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen iftara, TPF Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge PERDER Başkanları, üretici ve tedarikçiler katıldı.

GAZETE EKONOMİ - Perakende sektörünün en önemli oyuncuları Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun iftar yemeğinde bir araya geldi. TPF tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen organizasyona perakendeci, üretici, tedarikçi olmak üzere sektörün önemli temsilcileri katıldı.



"Birlik olmaya her zamnkinden daha fazla ihtiyacımız var"



Sektörün tüm temsilcileri ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten TPF Başkanı Mustafa Altunbilek; "Yerel perakendeciler olarak, bulunduğumuz bölgelerde sahip olduğumuz bağlı yapı ve kurduğumuz yakınlıklarla ülkemize birçok alanda katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Rekabet koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı, kârlılıkların düştüğü, yeni kuşakların satın alma alışkanlıklarının değiştiği günümüzde, üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler olarak her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var" dedi.



"Alışverişte yeni bir çağ başlayacak"



Konuşmasında Y kuşağının trendleri değiştirerek yeni bir dönem başlattığına dikkat çeken Altunbilek; "Y kuşağının sektörden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirememişken, Z kuşağı ile karşı karşıyayız. Üreticiden tedarikçiye hepimizin dijital dünyada yerini alması, varlığını büyütmesi, yeni alışveriş trendlerine kendini hazırlaması ve işbirliğini artırması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni nesil alışverişçileri düşünmeden 'Benim bu kadar mağazam var' diyenler, iş ortakları ile bağlarını kuvvetlendirmeyenler, yarışta geride kalacak" açıklamasını yaptı.



Yeni kuşakların alışveriş taleplerine hazırlık sürecinde birçok işbirliği fırsatlarının doğacağına da değinen Altunbilek şöyle konuştu; "Önümüzdeki süreçte müşterisini tanımayan çalışan, onlara projeleri ile dokunan, taleplerini dinleyen, nitelikli insan kaynağı için yatırıma devam edenler kazanacak. TPF olarak sektörümüzü geleceğe taşıyacak en önemli anahtarı eğitim olarak gördük. Bu kapsamda Türkiye çapında eğitim seferberliği başlattık. 3 yıldır yürüttüğümüz proje ile önemli yollar kat ettik. Eğitim seferberliğimizi devam ettireceğiz. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz."



"Perakendenin tüm zincirleri zarar görüyor"



Perakende sektörünün tüm zincirini etki altına alan indirim mağazalarının sektöre hizmet veren tüm taraflara zarar verdiğini de belirten TPF Başkanı Mustafa Altunbilek; “Disiplinsiz ve kontrolsüz bir biçimde büyüyen, gıdadan elektroniğe, tekstilden otomobil lastiğine kadar her şeyi satan indirim mağazaları yüzünden hem gıda perakendeciliği yapan bizler, hem tedarikçilerimiz, hem de diğer iş kollarında hizmet veren KOBİ’ler zarar görüyor. Gerekli düzenlemelerle bu büyümenin kontrol altına alınması için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Tam rekabetçi bir yapıya sahip olması gereken serbest piyasa, adeta tekelci bir piyasa yapısına dönmeye başladı. Bu durum maliyetlerimizi artırırken, karlılıkları da düşürdü. Bu zararın boyutlarını şimdiden görmemiz gerekiyor. Önlem alınmaz ise yarın ülkemize daha ağır bir külfet getirecek” dedi.