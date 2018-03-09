Riot Games Türkiye’de üst düzey atama Zeynep Acar Haksal Riot Games’de Yayın ve İş Geliştirme departmanının başına getirildi. Spor medyası ekosisteminde uzun süredir önemli markalarda yöneticilik görevini sürdüren Zeynep Acar Haksal, Riot Games Yayın ve İş Geliştirme departmanının başına getirildi. Doğuş Medya, Digitürk ve beIN Media Group çatısı altında farklı kademelerde, 10 yıldan uzun zamandır yönetim kadrolarında görev yapan Haksal, Mart 2018 itibarıyla Riot Games Türkiye yönetimine katıldı.

Türkiye’de espor dünyasının en önemli destekçisi olan, hayata geçirdiği ilk ve tek profesyonel espor ligi olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi ile bu alanda lider konumda yer alan Riot Games Türkiye, Yayın ve İş Geliştirme birimini, spor medyası ekosisteminin deneyimli isimlerinden Zeynep Acar Haksal’a emanet etti.



Sektöre, 1999 yılında NTV çatısı altında haber editörü olarak adım atan Zeynep Acar Haksal, 2006-2011 yılları arasında Doğuş Medya Grubu'nda Operasyon Direktörü olarak görev aldı. 2011 yılı sonrasında Digiturk’te İçerik Yöneticisi ve Bütçe Departmanı Müdürü görevini üstlenen Zeynep Acar Haksal, Haziran 2017'den bu yana beIN Media Group Türkiye ofisinde, Satın Alma ve İçerik Stratejisi Direktörü olarak görev aldı.

Zeynep Acar Haksal, Riot Games’deki yeni rolü ile birlikte, Espor ve League of Legends’ın Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunacak.