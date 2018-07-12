Risk Yönetimi, Hande Bilgisu’ya Emanet!

ABD merkezli Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Türkiye yapılanmasında üst düzey atama gerçekleşti. 2005 yılından bu yana Marsh Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Hande Bilgisu, Marsh’ın Danışmanlık birimi olan Marsh Risk Consulting’in Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Yöneticiliği görevine atandı. Bilgisu, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Ürdün, Mısır başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeden sorumlu olacak. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Bilgisu, iş hayatına Deloitte’ta başladı ve 2005 yılında Marsh bünyesinde katıldı.



Onlarca ülkede risk yönetimi deneyimi!



2013 yılından bu yana Marsh’ta Kurumsal Risk Yönetimi, Sabit Kıymet Risk Yönetimi, İş Sürekliliği& Kriz Yönetimi, Modelleme, Bilgi Güvenliği & Siber Risk Yönetimi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri veren ekiplerinin yöneticiliğini üstlenen Bilgisu, bu çerçevede Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da birçok risk yönetimi projesinde proje yöneticisi olarak yer aldı. Çok çeşitli sektörlerde danışmanlık ve eğitim hizmetleri de veren Hande Bilgisu, inşaat, gıda/içecek, lojistik, enerji, telekomünikasyon, finansal piyasalar, demir-çelik, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerde de deneyimlere sahip. Risk yönetimi konusunda konferanslarda konuşmacı olarak yer alan ve üniversiteler bünyesinde ders veren Bilgisu, evli ve iki çocuk annesidir.



Marsh Hakkında



Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, müşterilerine kendi sektörlerine özel, geleceklerini ve başarılarını korumak için yaratıcı çözümler tasarlar ve sunar. Marsh’ın yaklaşık 27,000 çalışanı 130’dan fazla ülkede yerleşik müşterilerine danışmanlık ve brokerlik alanında hizmet vermek için işbirliği içinde çalışmaktadır. Marsh’ın bağlı bulunduğu Marsh &McLennan Şirketler Grubu, (NYSE: MMC) strateji, risk ve insan kaynakları alanında müşterilerine danışmanlık hizmetleri ve çözümler sunan profesyonel hizmetler şirketidir. 57,000’den fazla çalışanı ve 13 milyar doları aşan yıllık geliri olan Marsh & McLennan Şirketler Grubu, risk ve reasürans aracılık hizmetleri alanında lider olan Guy Carpenter, insan kaynakları danışmanlığı ve ilintili hizmetler alanında lider olan Mercer ve yönetim danışmanlığı alanında lider olan OliverWyman şirketlerini de bünyesinde barındırmaktır. Marsh’ı twitter’dan @MarshGlobal ya da LinkedIn, Facebook ve YouTube hesaplarından takip edebilirsiniz.







