Rönesans Holding "Gelecek İçin Sürdürülebilir Yaşam" Avrupa’nın en büyük 10’uncu inşaat şirketi olan ve dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 38’inci sıraya yükselen Rönesans Holding, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasını, 25.yılında, sektöre ve gençlere armağan ediyor. 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen proje kapsamında geleceğin mimar ve mühendis adayı 20 bin gence dokunmayı başaran Rönesans’ta hedef 5 yıl içinde 100 bin gence ulaşmak.

Hayal edilmemişi hayal ederek, başarmak için dönüşümün ve yeniliğin gücüne inanan Rönesans Holding, “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasıyla bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle buluşuyor. Global başarı hikayesinden kazandığı deneyimi sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere aktarmaya devam eden Rönesans Holding tarafından düzenlenen ve “Gelecek Burada Başlıyor” mottosuyla yola çıkılan yarışma için başvurular devam ediyor. 11 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, gençler, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamada sürdürülebilir yaşam döngüsünü önceliğine alan projelerle yarışacak. Dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, Rönesans Holding’de staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına sahip olacak.



BU YIL SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE ÖN PLANDA

Geleceğin mimar ve mühendislerini ‘sürdürülebilirlik’ kavramı üzerine düşünmeye ve projeler geliştirmeye yönlendiren Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’nda, gençlerden kentsel alanda arazinin, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıldığı, sosyal yaşamın temel alındığı, karma kullanımlı kent yapıları projelendirmeleri bekleniyor. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması bu yıl özel kategorileriyle de dikkat çekiyor. Buna göre, gençler, “kentsel gelişim ve değerlendirme”, “yenilikçi fikir ve detay çözümü”, “ileri üretim ve atık yönetimi” ile “görsel tasarım” ve “sosyal sürdürülebilirlik” kategorilerindeki projeleriyle de değerlendirilecek ve ödüllendirilecek.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELECEK İÇİN HEDEF 100 BİN GENÇ Sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine koyan Rönesans Holding, Anadolu’nun dört bir yanındaki üniversiteleri ziyaret ediyor ve düzenlediği seminerlerle sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.Geleceğin mimar ve mühendislerine sürdürülebilirlik kavramının en sağlıklı biçimde aktarılması amacıyla oluşturulan proje kapsamında bugüne kadar Van’dan Amasya’ya, Trabzon’dan Manisa’ya Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören 20 bini aşkın öğrenciye dokunmayı başaran Rönesans’ta hedef 5 yıl içinde 100 bin gence ulaşmak.



ÖDÜL TÖRENİ DÜNYACA ÜNLÜ MİMARLARI AĞIRLIYOR Yarışma kapsamında düzenlenen ödül töreninde, dünyaca ünlü mimar ve tasarımcılarla bir araya gelme şansı elde eden gençler, dereceye giren projelerini duayen mimarların gözünden bir kez daha inceleme şansı elde ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması, Chistopher Pillet, Micheal Pawlyn gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra ülkemizin önde gelen mimarlarından Emre Arolat, Murat Tabanclıoğlu, Nevzat Sayın, Murat Kader ve Han Tümertekin’i konuk etti.



BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 11 MAYIS 2018 Başvuruların 11 Mayıs 2018 tarihine devam edeceği yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama eğitimi alan öğrenciler katılabilecek. Yarışmacıların bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiplerle katılabileceği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması”na surdurulebilirlik.ronesans.com web sitesinden online olarak başvurmak mümkün olacak. Özel kategori ödülleriyle birlikte toplam 120.000 TL para ödülünün verileceği yarışmada birinciye 20.000 TL, ikinciye 16.000 TL, üçüncüye 14.000 TL para ödülü verilecek.