Rüzgar türbinlerinin kalbine iyi bakın

Salgın döneminde birçok rüzgar türbininin durmadan enerji üretmesi için büyük mücadele veriliyor. Türbinlerin kalbi olan Gearbox’ların karşılaşacağı arızalara yönelik geleneksel yağ değişimi sisteminin kullanılmasının uzun duruş süreleri yarattığını dile getiren Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, rüzgar türbinlerinin işletme ömrünü etkileyen bu faktöre karşı daha hızlı bakım ve onarımların yapılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu elektriği üretmede rüzgar enerjisi büyük mücadele sergiliyor. Salgın döneminde küresel olarak türbin komponent üretimlerinde ve türbin bakımlarında yaşanan sıkıntılara rağmen büyüme gerçekleştiren rüzgar enerjisinde santrallerdeki duruş süreleri çok önem arz ediyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine planlı, plansız bakım ve servis hizmetleri sunan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, rüzgar türbinin kalbi olan Gearbox’ın ve hidrolik sistem arızalarının yanı sıra rüzgar türbinlerinin işletme ömrünü etkileyen birçok faktöre dikkat edilerek bakım ve onarımların büyük bir titizlikle gerçekleşmesi gerekiyor.

Rüzgar Türbinlerinin Performansı Bakımlara Bağlı

Zorlu hava şartlarında bile durmadan enerji üretmeye çalışan rüzgar türbinleri, ülke enerjisine büyük katkı sunuyor. Ülkemizde işletme halinde olan 198 adet santralde 3.285 adet rüzgar türbini bulunuyor. Her birinin ürettiği toplam elektrik ile de ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının %8’i sağlanıyor. Hem enerji hem de ekonomik açıdan sağladığı katkılar ile rüzgar enerjisinin yükselen değerine dikkat çeken Ali Aydın, rüzgarı enerjiye dönüştüren en önemli unsur olan türbinlerin verimliliğinin, performansının ve ömrünün planlı ve plansız bakımlara bağlı olduğunu aktarıyor. Gerekli bakım ve onarımları dikkate almayan işletmelerin sonraki süreçte ciddi zararlarla karşılaşabildiğini de aktaran Aydın, bu durumun sonucunda ülke enerjisinin ve ekonomisinin de yara aldığı bir döngünün gerçekleştiğini belirtiyor.

Rüzgar Türbinlerinin Kalbine %75 Daha Kısa Sürede Bakılıyor

Bir rüzgar türbinin hayata geçmesi yılları alabiliyor. Altyapı, bürokrasi vb. durumlar neticesinde hayata geçen rüzgar türbinlerinde ise yıllar içerisinde birtakım sorunlar oluşabiliyor. Rüzgar türbinlerinin kalbi olan Gearbox’ların arızalanmasının işletmelere ciddi sorunlar yaratabildiğini aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, genellikle yağ değişimlerinin zamanında gerçekleştirilmemesi, gerekli filtrasyon işlemlerinin ihmal edilmesi ve yağ değişiminden önce Gearbox ve hidrolik sistem iç temizliğinin yapılmamasına bağlı olarak çeşitli sorunların yaşandığını ve enerji üretimini engellediğini belirtiyor. Geleneksel yağ değişimi (manuel) uygulamalarının arızaların giderilmesinde uzun duruş süreleri yarattığını da ifade eden Aydın, sahip oldukları Gearbox Yağ Değişim Sistemi ile bu sorunların üstesinden gelindiğini ve zaman olarak %75 daha kısa sürede gerçekleştiğini belirtiyor.

Gelişen Teknoloji Enerji Arzına Katkı Sağlıyor

Rüzgar türbinlerinde gerekecek her türlü bakım ve onarım işlemi için gerekli teknolojik altyapılarının bulunması gerekiyor. Gerek salgın döneminde gerekse de aniden gelişen sorunlar esnasında altyapılarını daima hazır tuttuklarını belirten Ali Aydın, rüzgar türbinlerini Drone teknolojisi ile inceleyebildiklerini, mobil bakım atölyeleri ile 7/24 hizmet sağlayabildiklerinin altını çiziyor. Ülkenin enerji arzına katkı sağlayacak teknolojilere sahip olmanın önemini de aktaran Aydın, Avrupa standartlarında bakım ve onarım sağlamanın, hatta üzerine çıkabilmenin ülkemizdeki rüzgar enerjisinin daha da büyümesine olanak sağladığını belirtiyor.

Ülke Enerji Hakkında:

Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile özel çözümler sunmaktadır. Rüzgar enerjisi santralleri alanında Türkiye'nin en deneyimli kadrosunu bünyesinde barındıran Ülke Enerji, santrallerdeki maksimum üretim sürekliliği için önceden belirlenen hizmet seviyelerini daima korumayı amaçlar. Hızlı çözümler üretebilen, dinamik ve tecrübeli mühendislik desteği sayesinde santrallerin yaşam döngülerini en verimli hale getiren Ülke Enerji, oluşabilecek arıza ve problemler için proaktif çözümler hazırlar.