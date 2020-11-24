Sabancı'dan kadın girişimcilere tam destek

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimci kimliği ile birçok yeniliğe imza atan, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığında, yöredeki üreticiden globalde markalaşan girişimci kadına kadar odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu Shopstarwomen.com e-ticaret sitesi açıldı. 8 farklı kategori başlığında hizmet verecek olan Shopstarwomen.com’da farklı yörelerden doğal gıdalar, özel tarifler, hediye önerileri, yöre hakkında bilgiler ve kadın üreticilerin, üretim yerlerinde ziyaret edileceği kültürel seyahatlere kadar her şey yer alacak.

Demet Sabancı Çetindoğan: Kültürel Seyahatlerle Üreticileri Yerinde Ziyaret Edeceğiz

Özünde kadınların ürünlerini pazarlayarak gelir elde ettikleri bir e-ticaret sitesi olan Shopstarwomen.com’u, Türkiye’nin birbirinden değerli yörelerine özgü değerlerin paylaşıldığı, kültür transformasyonunun yapıldığı bir dijital platform olarak konumlandırdıklarını söyleyen Demet Sabancı Çetindoğan, “Shopstarwomen.com’un en büyük farkı, kadın üreticilerimizi üretim yerlerinde ziyaret edeceğimiz kültürel seyahatlerin de yer alması olacak. Bu sayede Shopstarwomen.com, Türk kadın üreticilerin ülke genelindeki tüketicilerle buluşmasına, farklı yörelere ait ürünlerin ve özelliklerin tanıtımına ve yabancı ziyaretçilerin Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olacak.” açıklamasında bulundu. Shopstarwomen.com ilk etapta ev & yaşam, aksesuar, ayakkabı & çanta, kozmetik, giyim, çocuk, gıda ve yöresel olmak üzere 8 farklı kategori başlığında hizmet verecek.

“Kadınların İş Hayatındaki Görünürlüğüne Destek Oluyoruz”

“Hem e-ticaret hem de turizm ekonomisine de büyük katkı sağlayacak Shopstarwomen.com projesi ile üretici kadınların iş hayatındaki görünürlüğüne destek olurken ülkemizin ve değerlerimizin global alanda tanıtımına da katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diyen Demet Sabancı Çetindoğan, “Farklı yörelerden ürünleri gören ve satın almak isteyen kullanıcılar, web sitemizde bu yörelere dair bir keşif yapma olanağı da bulacaklar. Bu aşamada Tatilsa ile yaptığımız iş birliği ile, kullanıcılar eğer isterlerse platformumuz üzerinden gezi planlarını yapabilecekleri ilgili sayfalara yönlendirilecekler. Projemizde, çeşitli illerimizin valilikleri, belediyeler, dernekler gibi kadın girişimcileri destekleyen kurumlardan da bünyelerindeki üreticilerin ürünlerini e-ticaret platformumuzda sunabilmeleri için destek alıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Demet Sabancı Çetindoğan: “Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğimizi, fikirlerimizi üretime dönüştürüyoruz. Herkesi canlı, renkli ve interaktif www.shopstarwomen.com web sitemize bekliyoruz. Kadınlara destek olmak isteyen herkesi platformumuzu kullanmaya davet ediyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen tüm dernek, vakıf gibi kurumlar da e-ticaret sitemizden kurumsal toplu alışverişler yaparak Türkiye’nin üreten kadınlarına destek olabilirler.” diyerek hayata geçirdikleri proje hakkında bilgiler verdi.

Yörelerden kadınların Shopstarwomen.com ile ilgili çektiği videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.