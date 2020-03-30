Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Nazik Gölü Zekeriya Öz Amerikan Petrol Enstitüsü Jeremy Morel KUDAKA
Semineri dijitale taşıdı
Semineri dijitale taşıdı
TOBB aidat kararı
TOBB o ödemeleri erteledi
Google'dan sürpriz karar!
Google'dan sürpriz karar!
İstanbul'dan çıkışlar durduruldu
Çıkışlar durduruldu
Ünlüler seferber oldu!
Ünlüler seferber oldu!

Sabancı Holding'den dezenfektan desteği

Sabancı Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladığını açıkladı.

Sabancı Holding'den dezenfektan desteği
banner17

Geliştirme çalışmaları Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yusuf Menceloğlu liderliğinde, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji laboratuvarlarında yapılan Antimic, korona virüsün de aynı familyadan geldiği SARS’a karşı etkili olduğu kanıtlanan hammaddeyle üretildi.

Patenti Sabancı Üniversitesi’ne ait olan Antimic, Sağlık Bakanlığı tip 2 ruhsatına sahip. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ağır metal ve kalıcı toksik kimyasallar içermeyen, su bazlı ve uygulandığı yüzeyde kalıcılığı olan geniş spektrumlu Antimic, yaşam alanlarında ve giysilerde oluşturduğu çok ince, camsı ve elastik koruyucu tabakası ile konforlu koruma sağlıyor. Bu örtü bakteri ve virüslerin ortamda tutunmasını engelliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Prof. Yusuf MenceloğluSabancı Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5