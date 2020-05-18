Sahur Buluşması'nda eğitim için kim ne dedi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ve İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar’ın her yıl düzenlediği geleneksel sahur buluşması bu yıl Covid 19 pandemisi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde Eğitimde Yeni Arayışlar başlığıyla düzenlenen buluşmaya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Keleş ve Vehbi Canpolat ile İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Karabel de katıldı.

Toplantıda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ile birlikte birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ile İSO Meclis Üyeleri, iş insanları ve gazeteciler de yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in özellikle mesleki eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptığı programda katılımcılardan gelen birçok soru yanıtlandı.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar:

Toplantının açılışında konuşan Kemal Akar, bu yıl Covid 19 salgını nedeniyle video konferans ile sahur buluşması yaptıklarını söyledi. Geçen yılki buluşmada eğitimin önemine değindiklerini belirten Akar, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin imza attığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’nün mesleki eğitim alanında çok önemli bir adım olduğunu hatırlattı. Akar, Koronavirüse karşı mücadelede meslek liselerinin kendilerinin haklılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

Toplantının açılışında salgın sürecinde 1 milyar öğrencinin eğitime devam edemediğini söyledi. Bakanlık olarak EBA TV ile online eğitimi 18 milyon öğrenciye açtıklarını ve TRT’den de yayınlara başladıklarını belirten Özer, hiçbir ülkenin lojistik olarak hazır olmadığı bir sürece girdiklerini dile getirdi. Mesleki eğitimin meyvelerini görmenin camianın özgüvenini artırdığının altını çizen Özer, yaklaşık iki yıldır yaptıkları çalışmanın sonuçlarını görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Sürecin en büyük paydaşlardan birinin İSO olduğunu hatırlatan Özer, sanayicilerin müfredata ve projelere aktif destek verdiğini dile getirdi. Yaptığı katkıdan dolayı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’a teşekkür eden Özer, bu ivmenin düşmemesi için yeni projelerle sahada olmaları gerektiğini ekledi. Mahmut Özer bir müjdeyi de vererek yazılım konusunda uzmanlaşacak bir mesleki ve teknik lise konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı. İstanbul’daki yedi güzel sanat lisesi ile ilgili İSO’nun biner kitaplık kütüphane kuracağını belirten Özer, yıl içinde de İSO’nun desteğiyle sürekli sanat etkinliği yapacağını söyledi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

Koronavirüs sürecinde herkesin bir hayat imtihanından geçtiğini söyledi. Herkesin kendi yaşam felsefesini ve değer bırakan işlerini gözden geçirdiğine işaret eden Bahçıvan, kendi hayatında meslek lisesi çalışmalarının öne çıktığını dile getirdi. Meslek liseleri projesinden bu kadar kısa sürede meyve alabilmenin içinde bulundukları karanlık günlerin en aydınlık yönü olduğunu kaydeden Bahçıvan, 30 yıldır Türkiye’nin gündeminden çıkan ve üçüncü sınıf müessese muamelesi gören meslek liselerinin iki aydır bir başarı hikayesi yazdığını anlattı. Bahçıvan, her gün yeni bir okuldan bir başarı hikayesi duyduklarını belirterek bir konuya inançla ve sabırla yaklaşıldığında nasıl başarılı olabileceğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının muhteşem bir görev yaptığına değinen Bahçıvan, bu dönemde alnının akıyla çıkan kurumlardan birinin de meslek liseleri olduğunu söyledi. Toplumdaki meslek liseleri ile ilgili kötü algının değişmeye başladığını vurgulayan Bahçıvan, bundan sonra meslek liselerinin hem aileler hem de öğrenciler tarafından daha çok tercih edileceğini ifade etti.

Bahçıvan, sanayicilerin yetişmiş insan noktasındaki sorunlarının meslek liseleri ile el ele vererek çözeceklerini, yeter ki geri adım atmamaları gerektiğini kaydetti. İSO’nun bu konuda heyecanını artırarak devam ettiğini ve sosyal medyada her gün farklı bir okulun başarısını paylaştıklarını belirten Bahçıvan, bu model ile çok hızlı karar alındığını ve bürokratik anlayışı da değiştirdiklerini anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede:

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile meslek liselerinin yeniden aranan ve takdir edilen okullar haline geldiğini söyledi. Büyükdede, okulların eski atıl hallerinden bugün çok daha aktif bir duruma evrildiğini belirtti. Sanayinin dijitalleşmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerinin bilgisini veren Büyükdede, eğitim sisteminde dijitalleşmeye ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi. Mesleki eğitim merkezi ve meslek liselerinde yeni dijital makinelere daha yatkın insan kaynağı bulunduğunu ifade eden Büyükdede, eğitim altyapısının bu yönde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay:

Covid 19 nedeniyle büyük bir travma yaşadıklarını söyledi. MEB’in hızla online eğitime adapte olduğunu ve teşekkürü hak ettiğini belirten Okyay, online yaşamın önemli olduğunu ve kendilerinin de iş dünyası olarak online toplantılara alıştıklarını dile getirdi. Öğrencilerin okullara dönmesi gerektiğini çünkü sosyalleşme ve beceri kazanımının da önemli olduğunu vurgulayan Okyay, fırsat ve gelir eşitsizliği nedeniyle öğrencilerin online eğitimlere katılmada aksaklıklar yaşadığını dile getirdi. Ekonomik toparlanmanın yanında toplumsal toparlanmayı da odağa almaları gerektiğini anlatan Okyay, standart eğitim yerine kişiselleşmiş eğitim konusunda da hazırlık yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. Okyay, gelecekte daha çok sermaye ve yatırıma ihtiyaç duyulan teknoloji nedeniyle ülkeler arası farkın artacağını anlattı.

TİM Başkanı İsmail Gülle:

Meslek liselerinin neler yapabileceklerini gördükleri bir dönemden geçtiklerini söyledi. TİM olarak da meslek liselerini desteklediklerini kaydeden Gülle, dış ticaret meslek liseleri oluşturduklarını anlattı. Tekstil ve maden mühendisliği ile ilgili burs programı başlattıklarını belirten Gülle, bunun sonucunda bölümlerin puanlarının yükseldiğini dile getirdi. Gülle, pandeminin ardından Türkiye’ye çağ atlatacak bir döneme gireceklerini ekledi.

KİMLER KATILDI

Sahur Buluşması’nın onur konuğu Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı iş dünyasının abisi Hasan Büyükdede oldu. Herkes konuşmaya başlamadan Büyükdede’ye sevgilerini iletti. İş dünyasının BÜYÜKDEDESİ olduğu bir kere daha anlaşıldı Bakan Yardımcısı’nın… Sahur sohbetine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı. Fatma Aydoğdu, İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur, Eski TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uluslararası İşveren Örgütü Başkanı Erol Kiresepi, Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Uyumsoft'un Başkanı Mehmet Önder, İSO Meclis Üyesi Aynur Ayhan, İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Çapan, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO'su Alim Küçükpehlivan, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı Vehbi Canpolat, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Hüseyin Çetin, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Tekstilci Ali Aydın, Bankacı Can Akın Çağlar ve 5N1PR İletişim Danışmanlığı'nın Genel Koordinatörü Kenan Kaffar gibi çok sayıda önde gelen sanayici ve iletişimci katıldı.