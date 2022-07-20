Sait Birtan Yılmaz’a ekonomiye katkı ödülü  

Türkiye’nin önde geleni iş insanlarının katıldığı lansmanda ekonomiye, turizme, yaşama değer katan iş insanlarına başarı plaketleri verildi. Bu kapsamda ülkemize yeni bir lezzet durağı kazandıran Sait Birtan Yılmaz Türkiye’de İş Dünyası dergisi tarafından Ekonomiye değer katanlar plaketi ile ödüllendirildi.

Bodrum’da Türkiye’den ve dünyadan birçok kıymetli misafiri ağırlayan Sait Restaurant Bodrum’un en gözde lokantaları arasında yerini alıyor. Bu güzide lokanta son günlerde yoğun talep üzerine Galataport İstanbul’da da yerini almaya hazırlanıyor.

