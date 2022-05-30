Sanayide dijital dönüşümün 10 temel faydası nedir?

Dijital dönüşüm aynı zamanda, bir iş modelini değiştirerek, yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlanması adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital bir iş modelinin hayata geçirilmesidir. Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş süreçlerinin daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesi talebidir. Uluslararası iş dünyasındaki anlayışlar ve beklentilerde de, yapay zeka, endüstri 4.0, büyük data ve IoT gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızlı bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmektedir.

Sanayide dijitalleşme kavramının getirdiği dönüşümden birisi, fabrikalara ait tüm verilerin dijital ortama aktarılmasıdır. Fabrikalar, yazılımlar kullanarak, işletmeye ait tüm verileri, dijital altyapıya aktarmaktadır. Böylece, üretimde verimliliğin artmasını, üretimin anlık olarak takip edilmesini ve uzaktan müdahale edilebilmesini sağlayan otomasyon sistemler ile donatılmış bir fabrika ortamı oluşmaktadır.

Sanayide dijital dönüşüm hakkında bilgiler veren Canovate Group Tedarik Zinciri Direktörü Metin Çetin, şunları söyledi:

“İşletme içindeki tüm verileri dijital ortama taşımak, işlerin uçta uca yönetilmesini sağlarken, işletim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. Manuel takip ve analiz ile uğraşmak durumunda kalmayan ekip üyeleri, zaman kazanarak, başka projeler üzerinde çalışabileceği verimli bir ortamına kavuşuyor. Ar-ge ve Inovasyon odaklı çalışmalarımız ile data center ve fiber optikde dünyanın ilk 8 firması arasında yer alan dünya markası Canovate Group olarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için tüm süreçlerimizde dijitalleşme yolculuğuna devam ediyoruz ediyoruz. Müşteriden talebin alınmasından müşteriye teslimatına kadar olan tüm iş sürecinde, dijitalleşme yatırımları ile süreçlerin iyileşmesini sağlıyoruz. Canovate Group’ta devreye alınan yeni üretim yönetim ve takip sistemi ile, hammaddeden bitmiş ürünlere kadar, üretimdeki tüm hareketler bilişim araçları yardımıyla takip edilmektedir.” dedi.

Canovate Group Tedarik Zinciri Direktörü Metin Çetin, sanayide dijital dönüşümün aşamaları ve temel faydaları hakkında şunları anlattı:

1-Gelişmiş veri toplama: Dijital dönüşüm, doğru verilerin toplanması ve daha üst düzeyde iş zekasının tam olarak dahil edilmesi için bir sistem oluşturur.

2-Daha fazla kaynak yönetimi: Dijital dönüşüm, bilgileri ve kaynakları, iş için bir dizi araçta birleştirir. Dağınık yazılım ve veritabanları yerine, şirket kaynaklarını, tek bir yerde bir araya getirir. Dijital dönüşüm uygulamaları, yazılımları ve veritabanlarını iş zekası için merkezi bir havuza entegre ederek, birimler arasında süreç yeniliğine ve verimliliğe yol açar.

3-Genel olarak daha iyi bir müşteri deneyimi: Müşterilerin beklentileri ve deneyimleri yüksektir. Müşteriler sonsuz seçeneklere, düşük fiyatlara ve hızlı teslimata alışmıştır. Veriler, müşteri beklentilerinin kilidini açmanın anahtarı olabilir. Müşterinizi ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak, müşteri odaklı bir iş stratejisi oluşturabilirsiniz. Veriler, stratejilerin daha anlamlı, kişiselleştirilmiş ve çevik olmasını sağlar.

4-Artan karlar: Dijital dönüşüme geçen şirketler, verimliliğini ve karlılığını arttırıyor. Dijital dönüşümü tamamlayan kuruluşların büyük bir kısmında, pazar payları yükselmektedir ve karlılıkları artmaktadır.

5-Artan çeviklik ve geliştirilmiş üretkenlik: Dijital dönüşüm, organizasyonları daha çevik hale getiriyor. Birlikte çalışan doğru teknik araçlara sahip olmak, iş akışını düzene sokabilir ve üretkenliği artırabilir. Birçok manuel görevi otomatikleştirerek ve verileri şirket genelinde entegre ederek, ekip üyelerinin daha verimli çalışmasını sağlar.

6-Anlık Durum Görüntüleme: Sahadaki makinelerden elde edilen verilerin ve bu verilerin analizi ile elde edilen bilgilerin görüntülenmesidir. Ekipmanın durumunu sürekli olarak izlemek ve herhangi bir düzensizliği kaydetmek, daha ciddi arızalara dönüşmeden önce soruna yönelik bakım veya diğer önleyici faaliyetlerin programlanmasına olanak tanır. Anlık durum görüntülemede, üretimden alınan duruş, bekleme, performans yüzdeleri verileri, tablo ve grafiksel olarak yer alır.

7-Çevrim Zaman Analizi: Sürekli iyileşmenin temelini oluşturarak, operatörlerin kayıp zamanlarını minimize eder. Maliyetlerin iyileştirilmesine ve toplam maliyet analizine yön belirler. İsraf kaynaklarının belirlenmesine ve ardından yok edilmesine destek olur. Teslimatın zamanında yapılmasını kolaylaştırır.

8-Dijital Performans: Üretim süreçlerini değerlendirmek için veriler otomatik olarak toplanır ve analiz edilir. Bu sayede, makine verimi, operatör verimi gibi göstergeler tamamen dijital ortamda ve istenen zaman aralığı için yapılır.

9-Akıllı Bakım: Makinelerden alınan verilerin analiz edilmesi ile oluşan arızaların azaltılması ve sonraki dönemde arızaların tekrar etmemesi adına, önlem alınması için bakım planlarının yapılması sağlanır.

10-Akıllı Enerji Yönetimi: Enerji kaynaklarının korunması, verimsiz kullanımının önlenmesi ve maksimum tasarruf sağlayacak noktalara odaklanılması için, enerji kullanım noktaları ve değişkenleri sistematik olarak tanımlanır.