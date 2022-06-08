Sanayinin kalbi dijitalde atacak

Sanayinin dijital dönüşümüne katma değer sağlamak için makine imalatı, talaşlı imalat ve diğer işçilikler, malzeme ve hırdavat sektörlerinin temsilcilerini dijitalde buluşturan sanayiplatformu.com ise endüstrinin dijital çözüm ortağı olarak görev alıyor. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavramını dijital bir alanda, nokta atışı sonuçlar elde etmek üzere kurgulayan sanayiplatformu.com, dünya ölçeğinde sunduğu dijital hizmetlerle KOBİ’lere işlerini büyütecek online bir alan yaratıyor.

Türkiye’nin sektör odaklı dijital organize sanayi bölgesi sanayiplatformu.com, Endüstri 4.0’ın zorunlu kıldığı değişimler için sanayicilerin yanında yer alıyor. Gerek alt yapısı gerekse satın alma danışmanı gibi çalışan operasyonel çalışma modeli ile tüm süreçleri dijital bir zeminde yürüten platform, gelişmiş sektör ağacı sayesinde benzer yapılardan farklılaşırken sunduğu birçok ayrıcalıkla da alıcı ve tedarikçilere hız, verimlilik, şeffaflık ve görünürlük sunuyor. Sanayinin kalbini oluşturan OSB’leri online ortama taşıyarak zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın ticaret yapma imkânı sunduklarını söyleyen sanayiplatformu.com Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal, yerli ve milli bir platform olarak sanayi ekosisteminde firmaların dijital ayak izlerini belirginleştirmek istediklerini vurguladı.

Online OSB sanayiplatformu.com ile uçtan uca dijitalleşme

Firmaların küresel rekabet yapısı içinde varlığını sürdürebilmesi için dijitalleşmenin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Lale Yumrukçal; “Dünya büyük bir değişimin içindeyken firmaların bu değişimden ayrı kalması mümkün değil. Özellikle de konvansiyonel olarak yürütülen süreçlerde meydana gelen kopukluklar ve aksaklıkların nötralize edilebilmesi büyük oranda işlerin dijital bir anlayışla yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bugün baktığımızda alıcı-tedarikçi zincirinin oluşturulması, iş proseslerinde devamlılığın sağlanabilmesi, raporlama, takip gibi süreçlerin ve performans ölçümlerinin yapılabilmesi gibi tüm ihtiyaçlar, firmaların dijitalleşmesini gerektiriyor. Biz sanayiplatformu.com olarak firmaların tedarik ve potansiyel müşteri bulma süreçlerini dijitale taşıyarak koordinasyondan ölçülebilirliğe, izlenebilirlikten güçlü bir iletişime kadar birçok noktada avantaj sağlıyoruz. Amacımız; bağlantı kurmak, bilgi edinmek, iş sağlamak ve en önemlisi de ticaret hacmini büyütmek isteyenler için online bir alan yaratmak. Yani sınırları olmayan dijital bir OSB kurgusu içinde firmaların faaliyet göstermesini sağlamak” dedi.

Sanayi ekosisteminin hızlı ve güvenilir çözüm ortağı

Sanayiplatformu.com ile bir nevi yeni nesil OSB kavramı geliştirerek bu yapılara dijital bir omurga inşa ettiklerini belirten Yumrukçal, platformun sunduğu avantajları şu sözlerle anlattı: “İmalatçı firmaların işlerine değer katacak tedarikçileri arama motorlarından bulmak için zaman ve efor harcamasının önüne geçmek, ticaretlerini büyütmek isteyen tedarikçileri ise doğru alıcılarla buluşturmak için sanayiplatformu.com oldukça avantajlı. Verimli satın alım yapmak isteyen imalatçı firmaların tedarikçilere tek yerden ulaşmasını kolaylaştıran sanayiplatformu.com, ihtiyaçlara nokta atışı cevaplar veren kullanıcı dostu çalışma prensibi sayesinde zaman ve maliyet ayrıcalığı sunuyor. İmalatçının aradığı ürünün tedarikçisinin bilgilerine kolaylıkla ulaşarak tam da ihtiyacı olan firmalarla buluşmasını sağlayan platformumuz, geniş sektör dizini sayesinde güçlü bir tedarikçi havuzu oluşturuyor. Tedarikçiler ise platformumuzdaki pazar yeri dizinine dahil olup tedarikçi ağına katılabilmek için ücretsiz şekilde üye olabiliyor. Bu sayede tedarikçi, faaliyet gösterdiği tüm alanlarla ilgili olarak sektör ağacında dizinlenirken, ürün/sektör/hizmet araması yapan alıcıların da tedarikçilere ulaşması kolaylaşıyor.”

Operasyonel çalışma modeli ile sanayicilere büyük kolaylık sunuyor

Sistemin ayrışan en önemli noktasını bir e-ticaret sitesi olmaması ve birbiriyle ilişkili olan dört ana sektör özelinde uzman hizmet sunması olarak tanımlayan Lale Yumrukçal; “Platformumuzda detaylı bir sektör-ürün ağacı bulunuyor. Makine imalatçıları; talaşlı imalatçılar, malzemeciler ve hırdavatçılarla çalışıyor, onlardan tedarik sağlıyor. Bu da kendi içinde bir çark ve birbirini besleyen bir yapılanma oluşturuyor. Ayrıca dışarıdaki farklı sektörlerdeki alıcılar ise bu dört sektörle ticaret sağlıyor. Kusursuz bir şekilde işleyen operasyonel çalışma modelimiz adeta bir satın alma danışmanı gibi görev alıyor. Sistemimiz, doğru talebi en uygun ve doğru tedarikçi ile buluşturuyor. Kapsamlı-detaylı sektör ağacı yapımız ve her firma ve talebin sisteme dahil olma sürecindeki sistematik kontrol yapısı sayesinde süreçler sorunsuz devam ediyor. Firmalarla ilişkili teklif, talep, iş ilanına yapılan başvuru gibi tüm bildirimler sistem üzerinden firmalara e-posta ile bildiriliyor. Kesintisiz iletişim sağlayan müşteri destek birimimiz de ayrıca tüm bildirimleri üye firmalarımıza telefon ile bağlantı kurarak bildiriyor ve firmaları kullanıcı paneline yönlendirerek süreci hızlandırıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Sanayiplatformu.com Hakkında:

Dijital satın alma ve iletişim ağı sanayiplatformu.com, zaman ve kaynak tasarrufu ile verimli satın alma yapmak isteyen alıcı firmalar ve ticaretlerini büyütmek isteyen tedarikçi firmalar için oluşturulmuş etkin bir alandır. İmalatçı firmalar ile tedarikçi firmaları buluşturmak üzere hayata geçen sanayiplatformu.com, KOBİ’lerin iş ve dış ticaret potansiyellerini artırmak ve desteklemek vizyonuyla hareket ediyor. Kullanıcı dostu pratik bir sistem olarak dikkat çeken sanayiplatformu.com, uzman ekibinin tüm süreçleri kontrol ve takip etmesi sayesinde kullanıcılara operasyonel destek sağlıyor. Beş yıl içinde, sektör uzmanlığı kapsamında endüstriyel satın alma sürecinin tüm taraflarına yurt içinde ve Avrupa’da bağlantılar sağlama, Avrupa’daki satın alma taleplerini yönetme, iş ortaklarına satın alma ve pazarlama danışmanlığı verme gibi kapsamlı hizmetlerle sanayinin dijital çözüm ortağı olmayı hedefliyor.