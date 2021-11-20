Savunma ve havacılıkta marka oldu 147 ülkeye ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla düzenlediği “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı” Eskişehir’de fiziki olarak gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören programın açılışı Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldı. Programda Eskişehir’de geçtiğimiz yıl en fazla ve en yüksek katma değerli ihracata imza atan firmalara da ödülleri takdim edildi. Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, Eskişehir’den bu yıl 147 ülke ve bölgeye ihracat yapma başarısı gösterdi.

Programın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Eskişehir’in ihracattaki başarılı performansına dikkat çekerek “Ülkemizde yatırımlar günden güne daha da artıyor. Bazı sektörlerimizde sipariş yoğunluğu, mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıkmış durumda. Bu yılki performansımızla, Eskişehir’de Cumhuriyet tarihi rekoru kırmaya emin adımlarla ilerliyoruz. 2021 yılının ilk 10 aylık döneminde kentimizin ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 924 milyon dolara yükseldi. Eskişehir, özellikle Savunma ve Havacılık sektöründe marka kent oldu. Sektörümüz, Eskişehir’de yılın ilk 10 ayında yüzde 12’lik bir artışla 246 milyon dolarlık ihracata imza attı. Eskişehir ayrıca, 4 bin 351 kilometrelik ortalama ihracat mesafesiyle, en uzağa ihracat yapan 11. kentimiz” dedi.

Türkiye ekonomisinin büyümesi için çalışan; 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları” devam ediyor. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirildiği eğitimlerin sonuncusu Eskişehir’e yönelik fiziki olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, programda nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda bilgilendirildi.

Eskişehir’den en fazla ihracat yapan şirketlere ödül

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen ve yoğun ilgi gören programın açılışı Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldı. Etkinliğe, TİM Marka Konseyi, Genç TİM üyeleri ve İnovaTİM’li öğrenciler de katıldı. Programda ayrıca 2020 yılında Eskişehir’den en fazla ihracat gerçekleştiren 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracat yapan şirkete ödülleri takdim edildi. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ödül alan firmalar içinde zirvede yer aldı.

“Anadolu’da ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşacağız”

Programın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM KOBİ İhracat Seferberliği programının önemine işaret etti. Eğitimler aracılığıyla Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Gülle “İhracat ailesi olarak bizler, 100 bini aşkın ihracatçımızla, hedeften hedefe koşuyor; ihracatımızda sürekli yeni ufuklara doğru yol alıyoruz. Başarılarımızın daim olması için ihracat ailesini daha da büyütmemiz şart. Çünkü bize göre ihracat, sadece belirli bir kesimin, belirli bir zümrenin uğraşı olmamalı; topyekûn kalkınma amacıyla küçük-büyük demeden tüm firmalarımızın vizyonu olmalıdır. Bu vizyon doğrultusunda, TİM KOBİ İhracat Seferberliğimizi bu ay Eskişehir’e taşıdık” dedi.

“İhracat ailemize 2 yılda 37 binin üzerinde firma katıldı”

İhracatla ilgili tüm merak edilenlerin eğitim programında yanıt bulduğunu kaydeden Gülle “İlk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Bu süreçte ihracat ailesine, 37 binin üzerinde yeni firma katıldı. Son 2 yılda 16’sı ülkemizde biri KKTC olmak üzere, 17 TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. Eğitim programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik tasarladık. İlki; halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri. İkincisi; sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar. Üçüncüsü ise, genç girişimciler. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde, alanında yetkin uzmanlarımız, birçok konuda firmalarımıza ve girişimcilerimize, bilgi ve tecrübelerini aktarıyor” ifadelerini kullandı.

“Bazı sektörlerimizde sipariş yoğunluğu kapasitenin 3 kat üzerinde”

Türkiye’nin ihracatta önünün açık olduğunu ve bazı sektörlerde sipariş yoğunluğunun mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıktığını vurgulayan TİM Başkanı Gülle “Ülkemizdeki yatırımlar günden güne daha da artıyor. Eskişehirli firmalarımızı da ihracat ailemize katılmaya ve bu milli zenginliğe değer katmaya davet ediyoruz. İnşallah, bugünkü eğitim programımızla beraber mevcut ihracatımızı daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Eskişehir’den ilk 10 ayda 924 milyon dolarlık ihracat

Eskişehir’in ihracattaki başarısının altını çizen İsmail Gülle, şöyle devam etti: Rakamlar gös-teriyor ki, Eskişehir sağlam altyapısı, inovatif üretim anlayışı ve sürekli yükselen ihracat hacmiyle önemli başarılar ortaya koyuyor. 4 bin 351 kilometrelik ortalama ihracat mesafesiyle, en uzağa ihracat yapan 11. kentimiz konumunda. Dünya ticaretinin pandemi etkisiyle ciddi bir daralma yaşadığı 2020 yılında ilimizin ihracatı 927 milyon doları aştı. Bu yılki performansımızla ise, Cumhuriyet tarihi rekoru kırmaya emin adımlarla ilerliyoruz. 2021’in ilk 10 ayında Eskişehir’in ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 924 milyon dolar oldu. Eskişehir’in özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’ya oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Eskişehirli ihracatçılarımız, ABD’ye 259 milyon dolar, Fransa’ya 91 milyon dolar ve Almanya’ya 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ihracatımızı ABD’ye 35 milyon dolar, Fransa’ya 33 milyon dolar ve Almanya’ya 18 milyon dolar artırdık. Eskişehir, tam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca en çok ihracat gerçekleştiren 20. ilimiz. Sektörel bazda baktığımızda ise; Eskişehir’in en çok ihracata imza attığı ilk 3 sektör; Savunma ve Havacılık (246 milyon dolar), Kimyevi Maddeler (127 milyon dolar) ve Makine Aksamları (105 milyon dolar) oldu. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 52 seviyesinde.

Savunma ve Havacılık sektörüne damga vurdu

Eskişehir’in özellikle Savunma ve Havacılık sektöründe marka şehir unvanına sahip olduğunu aktaran Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu alanda İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok Savunma Sanayi ihracatı yapan Eskişehir’in ihracatı, giderek yükseliyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Eskişehir, ilk 10 ayda toplam 1982 kalemde ürün ihracat ederek oldukça önemli bir rakama erişti. İlimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği beş ürün; turbojetler, plastik ürünleri, manyeziler, uçak ve helikopter parçaları ile demir çelik malzemeleri oldu.

KOBİ’ler nasıl marka olur?

Açılış konuşmalarının ardından TİM Başkanı İsmail Gülle moderatörlüğünde “KOBİ’ler Nasıl Marka Olur?” adlı bir panel düzenlendi. Yoğun ilgi gören panele; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TAV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, ETİ Gıda İcra Kurulu ve İhracat Grup Başkanı Erdinç Ayhan, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe katıldı.

TUSAŞ Motor Sanayii zirvede

Programda, Eskişehir’den geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracat yapan firmaya ödülleri takdim edildi. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş, Eskişehir ihracat şampiyonu olarak zirvede yer aldı. ANOT Endüstri ve Ticaret A.Ş’ye de en yüksek katma değerli ihracat yapan firma ödülü verildi.

Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 firma sırasıyla şöyle;

1. TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.

2. ALP HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

3. EUROPEN DIŞ TİCARET A.Ş.

4. ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

5. MAGNESİT A.Ş.

6. YURTBAY SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

7. KOREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

8. ROCA TR BANYO A.Ş.

9. ERAY PLASTİK DOĞRAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10. HİSARLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.

En yüksek katma değerli ihracat ödülü: ANOT Endüstri ve Ticaret A.Ş