SBK Holding’ten yardım seferberliği

Finans, turizm, ilaç ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde 17 şirketi ve 5 binden fazla çalışanı olan SBK Holding, koronavirüs nedeniyle çalışanlarını ücretli izne çıkaran ilk holding olarak gündeme. 20 Nisan’a kadar çalışanlarına ücretli izin veren holding, salgının ulaştığı boyutu göz önüne alarak büyük bir yardım kampanyası başlattı. SBK Holding Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan 12 maddelik kampanya çalışanlara duyuruldu.

Holding yönetiminin aldığı kararlar arasında, çalışanların yanı sıra, ihtiyaç sahibi çiftçilerden, yoksul ailelere, İdlib’deki savaş nedeni ile zor durumda kalan ailelerden, çeşitli barınaklardaki hayvanlara değin bir dizi karar alındı. İşte o kararlardan bazıları:

Hacizli çalışanlara ekstra destek

Kampanyanın ilk ayağını yine holding çalışanları oluşturdu. Buna göre holding, maaşlarında haciz kesintisi olan çalışanlarına, üç ay boyunca kesinti tutarı kadar gıda çeki verecek ve çalışanlar anlaşmalı olan market zincirinden alışverişlerini yapabilecek. Ayrıca bütün çalışanların bağlı olduğu şirkete olan avans borcu nedeni ile yapılan bir kesinti varsa o da üç ay ertelenecek.

Çalışan veya birinci dereceden bir yakını yoğun bakımda tedavi görmesi halinde, hastane masraflarının tamamı çalıştığı şirket tarafından karşılanacak. Ücretli izinde olanların izin durumları ücretli olarak 3 ay daha devam edecek.

Çalışanlara Kars kaşarı ve bal

Kampanyada, Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın memleketi Kars’a yönelik destek kararları da alındı. Buna göre Kars’taki küçük esnaftan temin edilmek üzere, alınacak 10 ton kaşar ve 5 ton bal, eşit olarak tüm çalışanlara dağıtılacak. Kars'ın Digor ilçesinde düşük gelirli çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton organik gübre desteği verilecek. Ayrıca Bilecik, Çorlu, Kırklareli Kıyıköy, Kocaeli, Kars ve Digor’daki ihtiyaç sahiplerine altı bin paket karşılığı 250’şer TL'lik gıda yardım çeki dağıtılacak. Bunun yanında Kars’a bağlı Digor ilçe belediyesine bir hasta nakil minibüsü, Kars Kent Konseyi’ne ise 1 ambulans hibe edilecek.

İstanbul Valiliği’ne bin adet yardım kolisi

Savaş nedeniyle İdlib mülteci kampında kalan ailelere bin adet gıda yardım kolisi dağıtılacak. İstanbul Valiliği'ne bin adet gıda yardım paketi teslim edilecek. Sezgin Baran Korkmaz Vakfı’ndan burs alan öğrencilerin burs ödemeleri, okullar kapalı olsa da devam edecek.

Ayrıca İstanbul’daki hayvan barınaklarına 500, Kars’taki hayvan barınaklarına ise 25’er kiloluk 100 hayvan maması teslim edilecek.