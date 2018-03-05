Schneider Electric'te yeni atama! Neslihan Ogan Gümrükçü, Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak bölgenin İnsan Kaynakları stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik edecek.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye, İran ve Orta Asya İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Neslihan Ogan Gümrükçü'nün getirildiğini duyurdu. Gümrükçü, bölgesel çapta yeni nesil İnsan Kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olarak çalışmalarına devam edecek.



Kariyerine Hexal Pharmaceuticals AG’de Yönetici Asistanı olarak başlayan Gümrükçü, 2002-2018 yılları arasında Novartis İlaç Şirketler Grubu'na ait Sandoz İlaç Divizyonu'nda, İnsan Kaynakları alanında çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde Ücretlendirme Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Organizasyon Gelişimi Endüstriyel İlişkilerin Yönetilmesi gibi geniş bir yelpazede İnsan Kaynakları alanında İş Ortaklığı görevlerini yürüttü. 2008 yılında Insan Kaynakları'nda ilk liderlik görevine getirilen Gümrükçü, Schneider Electric'teki yeni görevine atanmadan önce Novartis Teknik Operasyonlar Divizyonu'nda IK Liderliğinin yanı sıra bağlı olduğu bölgede (Doğu Avrupa, Türkiye, Hindistan, Afrika) Stratejik IK projelerinden sorumlu olarak görev yapmaktaydı.



Aynı zamanda Yetenek Yönetimi ve Liderlik eğitimlerinde çeşitli sertifika programlarını tamamlamış olan Gümrükçü, özellikle kadınların iş hayatına tutundurulması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi konusunda koçluk ve mentorluk çalışmalarına gönüllü olarak destek vermektedir.



Gümrükçü, İstanbul Üniversitesi Dil Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü'nden mezun olduktan sonra Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.