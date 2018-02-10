Sektör kurulundan il başkanlığına uçtu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektör Kurulu Başkan Sayın Bayram Şenocak’ın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyemiz ve Sektör Kurulları Başkanımız Sayın Bayram Şenocak’ın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. AK Parti teşkilatında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Şenocak’ın, siyasetteki tecrübesini, son derece önemli ve stratejik olduğunu düşündüğümüz bu yeni görevine başarıyla yansıtacağına gönülden inanıyoruz. Bayram Şenocak’ın bu yeni görevinin İstanbul’umuz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Kendilerine bu yeni görevinde başarılar diliyoruz.





