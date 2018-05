Sektörün A takımı toplandı Selçuk Gülsün'ü başkan seçti

Yarım asra dayanan köklü geçmişi ile ülkemizin en deneyimli iş dünyası örgütlerinden olan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 37. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi.

Hayata geçirilmesinde öncü olan Türkiye'nin ilk plastik ihtisas özel organize sanayi bölgesi PAGDER ASLAN OSB, tarihinin en geniş kitleye hitap eden sosyal sorumluluk projesi Yuvaya Dönüşen Plastikler ile adından son yıllarda sıkça söz ettiren PAGDER yeni yönetim dönemine Selçuk Gülsün ile ‘merhaba’ dedi. 3 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Reha Gür, “Başkanlık Bayrağını” gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucu Selçuk Gülsün’e teslim etti.

2019 yılında 50. yılını kutlayacak olan Türkiye’nin ilk sivil toplum yapılanmalarından biri olan PAGDER’in 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ve üyelerinin katılımı ile yapıldı. Tek liste girilen seçimde Selçuk Gülsün’ün başkanlığındaki yönetim listesi PAGDER’in 2018-2021 dönemini devraldı.

36. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Reha Gür, “36. döneme başlarken verdiğimiz sözlerin ışığında bir takım faaliyetler gerçekleştirdik” sözleriyle başladığı açılış konuşmasında; “PAGDER’de yenilikçi bakış açısıyla, verimlilik esaslı, takım çalışması içerisinde, kurumsallaşma çıtasını üst noktaya çıkaracak çalışmalar ortaya koymaya gayret ettik. 23 yıllık iş hayatımda kendimce önemli işler yaptım ancak PAGDER başkanlığının verdiği keyfi bana hiçbir görev ve iş vermedi. Bana böyle bir onuru bahşettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Avdagiç: “Plastik sektörü ilk 10 ülke içinde”

Genel kurulda, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilk 10 ülke ekonomisi arasına girme hedefi olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Biz plastik sektörü olarak uzun zaman önce bu hedefi başardık ve ilk 10 ülke içine giren nadir endüstri alanlarından biri olarak bugünkü konumumuza ulaştık. Eminim ki en kısa zamanda önemli bir eksiğimiz olan yerli hammadde tedariğini de süper teşvikler ile sağlar, yurt içindeki hammadde üretimini de daha yukarı noktalara çekerek ithalat-ihracat dengesindeki eksiğimizi de sağlarız” dedi.



“Geri dönüşümde kalite sorunları otomotiv projelerini engelliyor”

Günümüzde bütün dünyanın algı yönetimi üzerine çalıştığını ifade eden Avdagiç; “Siz bir işi ne kadar iyi, ne kadar etkin yaparsanız yapın bunu karşı tarafa ne kadar anlatabildiğiniz çok önemli. Yeni gelen jenerasyonun bunu nasıl algıladığını iyi analiz etmemiz çok önemli. Algı yönetiminde mutlaka plastik malzemeler konusundaki kamuoyu algısını olumlu yönde geliştirecek faaliyet süreçlerini devam ettiriyor olmamız lazım” şeklinde konuştu. Geri dönüşüm konusunda Türkiye’de yaşanan kalite sorunlarına da dikkat çeken Avdagiç; “Ülkemizde kaliteli ikinci el hammadde temininin sürekliliği sıkıntısını büyük ölçüde yaşıyoruz. Bu da bir çok global otomotiv projesinin doğru ve etkin ilerlemesini engelliyor. Bu anlamda önümüzdeki dönemde hem ulusal, hem uluslararası proje ve süreçlerin hayata geçirilmesi önem arz ediyor” dedi.

Pelister: “Petrokimya tesislerinin kurulması için her türlü desteği sağlayacağız”

Türkiye plastik sektörünün üretim kapasitesi ile Dünyada yedinci, Avrupa’da ikinci konumda olduğunu söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, “Plastik sektörü 5,5 milyar dolara yakın ihracatı ile 156 ülkeye ihracat yapıyor. 2018 yılının ilk 4 ayında plastikler ve mamulleri ihracatı 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında yüzde 5 civarında ihracat büyümesi öngördüğümüz sektör hammadde ihtiyacının yüzde 80’i ithal etmek zorunda kalıyor. Sektörün gelişimini sürdürülebilmesi için büyük petrokimya tesislerinin kurulması gerekiyor ve bu noktada İKMİB olarak her türlü desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

PAGDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı; Selçuk Gülsün

Genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda oy birliği ile yönetim kurulu başkanı seçilen Selçuk Gülsün yaptığı teşekkür konuşmasında, PAGDER’i 2018-2021 döneminde daha sağlam temelleri olan, kendi imkanları ile geleceğini garanti altına almış bir kurum noktasına getirme hedefiyle çalışacaklarını söylerken, “Önceki dönemlerden gelen kıymetli değerler ile bu dönem önemli adımlar atacağız” dedi.

PAGDER, 2019’da yabancı alıcıları İstanbul’da ağırlayacak

2019 yılının Mart ayında İstanbul’da, Fransız ABE ile birlikte ‘Türk Plastik Buluşmaları’ düzenleyeceklerini anlatan Selçuk Gülsün “Organizasyon kapsamında Dünyanın büyük alıcılarını, plastik işleyicilerini Türkiye’ye getirerek sektör firmalarımıza iş imkanı sağlayacağız. Bugüne kadar Fransa, Portekiz ve Amerika’da yapılan bu etkinliğin Türkiye operasyonunu üstlenerek Dünyadan 200 firmayı ülkemize getirip üyelerimizin ticari faaliyetlerine katkı sunacak marka bir etkinliğe imza atacağız” dedi.

PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin sektör için önemli bir değer olduğuna da dikkat çeken Gülsün, “Derneğimizin paydaşı olduğu, 2012’de kurulan organize sanayi bölgemiz önümüzdeki aylar itibariyle üst yapı yatırımlarına hazır hale gelecek. Kırklareli’nin Vize ilçesinde yükselen bölgede genişleme sahasının tahsisi noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

PAGDER’de yeni yönetim ve denetim kadrosu!

PAGDER’in 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu seçilen yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Selçuk Gülsün (Tisan Mühendislik Plastikleri), Oğuzhan Gürlek (Gürlek Plastik), Kenan Benliler (Güven-el Plastik), Tarık Özdemir (Tetra Polimer), Akay Plastik (Burak Erenoğlu), Hakan Dirgeme (Beno Plastik), Burç Angan (Hür-mak Plastik Otomotiv Makina), Ünal Aykun (Semi Elektronik), Nüve Plastik (Oktay Ateşcan), Pimar Plastik (Levent Şişman), Altan Plastik (Kemal Altan), Yapraksan Plastik (Volkan Yaprak), Alfor Plastik (Yaşar Alper), Erka Ambalaj (Selahattin Yılmaz), Opkon Optik Elektronik (Kenan Özeren), Enelkon Otomasyon (Serhat Balta), Ekin Makine (Abdullah Karabulut), Gurbetçiler Plastik (Ömer Köstek), Erkan Evrenkaya (Ser Rezistans), Fortis Plastik (Murat İçin), Gökhan Plastik (Gökhan Can), Gema Polimer (Erkan Aydın), Saraç Plastik (Mehmet Saraç), Sancar Kimya (Dursun Sevme)



Selçuk Gülsün kimdir?

1974 İzmit doğumlu Selçuk Gülsün, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, özel sektörde 3 yıl kadar finans ve muhasebe birimlerinde görev aldı. Aynı zamanda Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olan Selçuk Gülsün, 2001 yılından bu yana plastik sektörü içerisinde Tisan Mühendislik Plastikleri firmasının Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Sivil toplum hayatı içerisinde Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)’nin yanı sıra İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) ve PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB)’nin çeşitli organlarında almış olduğu görevlere de devam etmektedir. İstanbul Mali Müşavirler Odası üyesi de olan Selçuk Gülsün, evli ve bir çocuk babasıdır.