Sessiz sedasız satıldı

Para Dergisi'nin muhabiri Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın edindiği bilgiye göre; Pastanelerin sahibi Aydın Ildız, Bağ Pastanesi’ni, mağazaları, isim hakkı ve üretim tesisiyle birlikte Sancaktepe şubesinin sahipleri Macun Ailesi’ne satmış.



Ildız babasının kurduğu ve tek şube olarak faaliyet gösteren markayı 2000’li yıllarda hızla büyütmüştü. 90’lı yıllarda yurtdışında görüp beğendiği kafe konseptini pastaneye taşımıştı. Türkiye’de ilk kez pastanede salata ve sandviç satmaya başlayarak kafe konseptine öncülük etti. İstanbul Ümraniye Dudullu Keyap’ta dev bir üretim tesisi açtı. Birkaç yıl içinde İstanbul’un önemli lokasyonlarında faaliyet gösteren 13 şubeye ve 250 çalışana ulaştı. 2006’da “Chocolate de Bag” markasıyla çikolata işine girdi.



Bu stratejik çalışmalar meyvesini verdi ve ABD’ye bile pasta gönderir hale geldi. Ancak hızlı büyüme beraberinde mali sıkıntıları da getirince şubeler birer birer kapandı. Mali kriz derinleşince baba yadigarı markanın satılmasına karar verilmiş. Sancaktepe şubesinin sahipleri olan Macun Ailesi ile el sıkılmış. İklimlendirme sektöründe iş yapan Murat Macun ve eşi Birgül Macun’un devraldığı Bağ Pastaneleri’nde şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni oluşum şu anda sadece Sancaktepe ve Keyap şubeleriyle faaliyet gösteriyor. Şubeleşme çalışmaları devam ediyormuş. İlk şube için seçilen lokasyon ise Kartal olmuş. Yeni patronları Bağ Pastaneleri’ni yeniden parlak günlerine döndürmeyi hedefliyormuş…



