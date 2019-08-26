Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Demet Tekin Sarı Ilona Sroka Demet food istanbul
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorin zammı
Yoksulluk sınırında artış
Yoksulluk sınırında artış
Siemens Healthineers’de üst düzey atama
Üst düzey atama
ENTECH’i destekliyor!
ENTECH’i destekliyor!
'Adba' göreve hazır!
'Adba' göreve hazır!

Siemens Healthineers’de üst düzey atama

SIEMENS Healthineers Türkiye’den yapılan açıklamaya göre genel müdür görevine şirketin kıdemli yöneticilerinden Enis Sonemel atandı.

Siemens Healthineers’de üst düzey atama
banner17

2002 yılından itibaren Siemens bünyesin çalışan Enis Sonemel’in ataması hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık sektöründe 15 yıllık deneyime sahip olan Enis Sonemel, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına aynı yıl Siemens Business Services Türkiye’de Teklif Yöneticisi olarak adım atan Sonemel, 2005 yılında Siemens Sağlık Görüntüleme bünyesine MR Ürün Yöneticisi olarak katıldı. 2008-2012 yılları arasında Almanya’da Siemens Healthineers Genel Merkezi’nde MR bölümü satış ve pazarlama pozisyonlarında Kıdemli Yönetici olarak görev yaptı ve bu dönemde EMEA bölge ülkelerinden ve Hindistan’dan sorumlu olarak çalıştı.

"Almanya’daki görevi sonrasında, Türkiye’deki kariyerine Siemens Healthineers Görüntüleme Pazarlama & Satış Birimleri Yöneticisi olarak devam eden Sonemel, 2015 yılından beri Görüntüleme Bölümünden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen Enis Sonemel, 26 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.”
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enis Sonemelüst Düzey AtamaSiemens HealthineersGenel MüdürIş Dünyası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5