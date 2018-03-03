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SİF İş Makinaları'nda yeni genel müdür..

SİF İş Makinaları Genel Müdürlük görevine atanan Tolga Atmaca, 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle görevine başladı.

SİF İş Makinaları'nda yeni genel müdür..
STFA Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre: 1956 yılından bu yana Türkiye’de iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren, 1974 yılından beri de dünyanın önde gelen iş makinası üreticilerinden JCB’nin distribütörlüğünü yürüten SİF İş Makinaları’nın Genel Müdürlük görevine, 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle Tolga Atmaca atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Tolga Atmaca, çalışma hayatına 1997 yılında Polinas’ta Üretim Mühendisi olarak başladı. Ardından 1998-2002 yılları arasında Opel Türkiye’de Müşteri İlişkileri, Pazarlama ve Satış’tan sorumlu Müdür olarak çalışan Atmaca, 2002-2011 yılları arasında General Motors Merkez Doğu Avrupa ve Rusya operasyonlarında Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü pozisyonlarında bulundu. 2011-2014 yılları arasında Chevrolet Türkiye Genel Müdürü, 2016’dan bugüne kadar Mahle Doğu ve Orta Asya organizasyonundan sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. Tolga Atmaca; Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde, otomotiv, taşıt ve yedek parça sektöründe, satış, iş geliştirme, pazarlama, satış sonrası hizmetler, marka ve strateji ve bölgesel yapılandırmalar gibi birçok alanda deneyime sahip.

STFA Grubu CEO’su Yetik Kadri Mert, konuyla ilgili şunları söyledi: STFA grubu olarak kurumsal yapımızı doğru yetenek yönetimi ile güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda SİF İş Makinaları Genel Müdürlüğünü üstlenen Sayın Tolga Atmaca’nın sektördeki uzmanlık ve deneyimi ile grubumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.”
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Tolga AtmacaSİF Iş Makinaları
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