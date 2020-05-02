Sigorta şirketlerinden alkışlanacak hareket

Çin’den başlayıp tüm dünyayı saran “Koronavirüs” (Kovit-19), Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Ülkemizde koronavirüsü vakalarının artması ve Sağlık Bakanlığının tedbirleri artırmasıyla birlikte, özel sağlık sigortası sahipleri, poliçeleriyle özel hastanelerde tedavi olup olamayacaklarını sorgulamaya başladı.

Poliçe şartlarına göre; hastalar, tanı konulana kadar yapılan muayene ve tetkikler sırasında özel sağlık sigortası kapsamında, tanı konduktan sonra ise devlet güvencesindeydi. Sağlık sigortaları, sigorta genel şartlarına dayanarak tedaviyi kapsamıyordu.

Sağlık sigortalarının genel şartlarına göre, devletin resmi olarak salgın hastalık ilan ettiği hastalıklar kapsam dışı olarak belirlenmiştir. Gerek özel sağlık gerekse tamamlayıcı sağlık poliçeleri kapsamında, yapılan testin sonucunda bir kişide koronavirüs tespit edilmesi halinde o kişinin karantina kapsamına alınması ve tedavisinin devlet hastanelerinde yapılması söz konusuydu. Bu durumda da bireyin tedavisi özel sağlık poliçesinden karşılanmıyordu.

Kara gün dostu olan sigorta şirketleri buna kayıtsız kalmadı ve genel şartlarda kapsam dışı olmasına rağmen soruna jest ödemesi altında çözüm buldular. Böylece, pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelerdeki tedavi kapsam içine alındı.

Açıklama ile şu noktaya gelindi; bazı sigorta şirketleri, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası sahiplerinin tüm özel hastanelerdeki Covid-19 tedavilerine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretlerini ve tedavi giderlerini poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde, salgın hastalıkların kapsam dışı olmasına bakılmaksızın ve emsal teşkil etmemek üzere jest uygulaması kapsamında ödeyeceklerini açıkladılar. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde şirketlerin bu davranışı alkışlanacak niteliktedir.

Sağlık sigortası sağlayan tüm sigorta şirketleri bu konuda yazılı açıklama yapmamıştır. Kapsam altına alan sigorta şirketleri Sigorta Brokerliğimize bildirimde bulunmaktadır. Bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşlar info@cagataybroker.com e-posta adresinden bize ulaşarak veya brokerliğimizi arayarak ücretsiz detaylı bilgi alabilirler.

Ayrıca buradan son derece önemli bir bilgiyi daha sizlerle paylaşmak isterim. Henüz sağlık sigortası yaptırmamış olan kişiler de, koronavirüs teşhisi konmamış olma şartı ile sağlık sigortası yaptırarak bu haktan yararlanabilirler.

Taner Çağatay

Çağatay Sigorta & Reasurans Brokerliği A.Ş.