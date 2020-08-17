Sigortacılar yeni döneme hazırlanıyor

Fatma Nur Önar yazıyor - Salgın sırasında çok başarılı bir sınav verdi sigortacılar… Belki de bu yüzden Celal Toprak mutlaka gidelim diye bir mesaj atmıştı toplantı için… Toplantıda çok önemli bilgiler paylaşıldı. O bilgilerden bazılarını paylaşıyorum…

. Yeni yönetim bir basın toplantısı ile ilk defa kamu oyunun karşısına çıkmıştı. Türkiye Sigorta Birliği yönetimi olarak sigorta sektörünün gelişimi için belirledikleri yol haritasından bahsettiler.

. Bizim gibi Türkiye Sigorta Birliği’nin etkinliğinin herkes önemsemiş olacak ki katılım çok yüksekti. Toplantı’nın düzenlendiği otel ve salonda Covid-19 için gereken tüm önlemler alınmıştı. Otelin girişinde ateşimiz ölçüldü, deftere ateşimizin derecesi yazıldı isim, soy isim ve imza ile giriş yapıldı.

. Toplantıyı düzenleyen PR Şirketi’nin medya ilişkileri direktörü Elif Uygur herkes ile tek tek ilgilendi. Hatta Başkan Atilla Benli’yi özel soru sormamı bizzat koordine etti.

. Toplantı’nın konuşmacıları; Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir ve Ceyhan Hancıoğlu oldu. Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik yönetim komitelerinin de katılımı gerçekleşti.

. Toplantıda sigortacılık ve emeklilik ile ilgili konuşan Atilla Benli, “makro hedefimiz sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak, sigorta ve emeklilik güçlendikçe Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek” değerlendirmesi yaptı.

. Toplantıda Covid-19 sürecinden de bahsedildi ve Atilla Benli yapılanları şöyle aktardı:

- Salgın kapsamında Tavsiye Kararları yayınladık; Mayıs ayında vadesi dolan RSH kapsamındaki araçların zorunlu trafik sigortası vadesini bir ay uzattık.

- Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşıladık.

- Salgında görev alan ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta hekimlerin sorumluluğunu sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan dahil ettik ve gerek kamu kurumu gerekse özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin Covid-19 ile ilintili görevlerden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin teminat limiti belirledik.

- Bu kapsamda 41 milyon TL’ si sağlık olmak üzere toplam 400 milyon TL tazminat ödedik; aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk.

.Toplantıda Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni dönem ajandası da aktarıldı, Atilla Benli bu ajandayı şöyle aktardı:

- Tarım sigortalarının ürün ve risk bazında kapsamının geliştirilmesi, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yaygınlaştırılması ve Doğal Afet Sigortalarında revizyon çalışmaları da yine öncelikli konularımız arasında.

- Özetle, hayat dışı tarafta zorunlu sigortaların kapsayıcılığının artırılması, trafik sigortasında gider verimliliğinin artırılması, finansal riskler ve tarım sigortalarına; hayat ve BES tarafında ise hayat sigortaları, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve BES’e odaklanacağız.

. Türkiye Sigorta Birliği’nin çalışma yönetim anlayışından da bahsedilerek toplantı sonlandırıldı. Atilla Benli temelinde uyum, iş birliği ve ortak akıl olduğunu belirtti.