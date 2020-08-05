Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Voleybol israil PETROL Erzincan Bangladeş
Mars Sportif üyeleri Vodafone Business’ın çözümüyle spora temassız başlıyor
Temassız spor
Kadınlara örnek tekno girişimler
Kadınlara örnek oldu
320. sayısı çıktı!
320. sayısı çıktı!
Kiralamaya hücum
Kiralamaya hücum
Yenilenerek geliyor!
Yenilenerek geliyor!

Şimdi de bir kadın TÜSİAD'ın genel sekreteri oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD),yeni genel sekreter olarak Ebru Dicle'nin görevlendirildiğini duyurdu. Dicle, Şubat 2020’den bu yana TÜSİAD Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmaktaydı Dolar

Şimdi de bir kadın TÜSİAD'ın genel sekreteri oldu

Kadın başkanlar ile Türkiye'de ilklere imza atan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) şimdi de genel sekreterliğe bir kadın getirdi. TÜSİAD yönetiminde görev değişikliği yaşandı ve TÜSİAD Genel Sekreter Vekili Ebru Dicle, TÜSİAD Genel Sekreterliği görevine asil olarak getirildi.

Ebru Dicle TÜSİAD’da 25 yıllık çalışma süresi içinde demokratikleşme, toplumsal kalkınma ve bilgi toplumuna dönüşüm alanlarında görev yaptı.

Bu çerçevede AB uyum sürecinde siyasi reformlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim reformu, istihdam politikaları ve dijital dönüşüm başlıklarında, Genel Sekreter Yardımcısı olarak çok sayıda çalışma, araştırma ve etkinliğin sorumluluğunu üstlendi.

Kadınların iş dünyasında konumunun güçlendirilmesi, dijital çağa uygun eğitim politikaları ve eğitim-işgücü ilişkisi üzerine TÜSİAD projelerini koordine etti.

Ebru Dicle, Şubat 2020’den bu yana TÜSİAD Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmaktaydı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜSİADTürk Sanayicileri Ve Iş Insanları DerneğiEbru Dicle
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.