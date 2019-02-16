Şirketler en çok “İhracat Satış Uzmanı” aradı

Endeks verileri, “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik Yılı” ilan edilen 2019 yılında; İhracat sektörünün istihdam piyasasına hareket getireceğine işaret etti. Verilere göre, İhracat Satış Uzmanı geçen yıla göre ilan sayısı en fazla artan pozisyon olarak öne çıktı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin “İhracat Şampiyonu” olan Elektrik, Kimya, Otomotiv ve Tekstil sektörlerinde ise en çok ilan yayınlanan pozisyonlar satış alanıyla ilgili pozisyonlar oldu.



Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu olan Kariyer.net’in, istihdam piyasasına güncel verilerle ışık tutan çalışması İstihdam Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre, 168,1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran ihracatın, bu sektörde görev alan pozisyonları da hareketlendirdiği görüldü. Geçen yıla göre en çok ilan yayınlanan pozisyonlar incelendiğinde, İhracat Satış Uzmanı pozisyonu %104’lük bir artış ile ilk sırada yer aldı. Onu, özellikle hızlı tüketim ürünleri sektöründeki firmalar için satışta kritik rol oynayan bir pozisyon olan Merchandiser/Tanzim Teşhir Sorumlusu (+%28) pozisyonu izledi. İngilizce Öğretmeni (+%25), Finans Uzmanı (+%19), Sosyal Medya Uzmanı (+%16) ve AR-GE Mühendisi (+%13) pozisyonları en çok yetenek aranan diğer pozisyonlar oldu.



Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: “İhracatta sürdürülebilirlik ve yenilikçilik yılında istihdam piyasası da hareketli günler yaşayacak”



İstihdam Endeksi Ocak 2019 verilerine ilişkin bir değerlendirme yapan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal şunları söyledi: “İstihdam Endeksi’nin Ocak verilerini incelediğimizde, geçen yıla göre iş ilanı sayısında en çok artışın %104 ile İhracat Satış Uzmanı pozisyonunda olduğunu görüyoruz. İhracat seferberliğini takiben hareketlenen sektörde; İhracat Bölge Sorumlusu, Satış Danışmanı, Ön Muhasebe Elemanı, İhracat Müşteri Temsilcisi, Satış Mühendisi, Satın Alma Sorumlusu gibi pozisyonlarında bir hareketlilik olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan; 2018’de Türkiye’nin “İhracat Şampiyonu” olan Elektrik, Kimya, Otomotiv ve Tekstil sektörlerinde, en çok iş ilanı yayınlanan pozisyonlar özelinde bir analiz gerçekleştirdiğimizde; satışla ilgili pozisyonların öne çıktığını görüyoruz. Buna göre; Satış Mühendisi, Satış Danışmanı ve Satış Temsilcisi, İhracat Şampiyonu olan sektörlerdeki şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu pozisyonların başını çekiyor. Bu verilerden hareketle, ‘İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik’ yılı ilan edilen 2019’da, istihdam piyasasındaki ihracat canlılığının devam edeceğini öngörüyoruz.”



Bahar yaklaşırken, Turizm sektöründe de istihdam hareketliliği başladı



İstihdam endeksi verileri sektörler bazında incelendiğinde ise geçen aya göre iş ilanı sayısı en çok artan sektör Turizm (+%18) oldu. Bu artış, sektörde 2019 yaz sezonu hazırlıklarının başladığını gösterirken, Telekomünikasyon, Finans-Ekonomi, Bilişim ve Hizmet sektörleri de geçen aya göre iş ilanı sayısını arttıran sektörler sıralamasında yer aldı.



Mavi yaka pozisyonlarda en çok Eczane Elemanı arandı



Kariyer.net’in mavi yaka çalışan arayan işverenlerle, evinin yakınında iş arayan mavi yaka çalışanları buluşturan mobil uygulaması İşin Olsun’un verilerine göre; Ocak ayında en çok Eczane Elemanı, Garson, Sekreter, Kuaför ve Aktif Satış Danışmanı pozisyonlarında yeni iş ilanları yayınlandı. İş arayanların en çok başvuruda bulunduğu pozisyonlar ise Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi, Aktif Satış Danışmanı ve Çağrı Merkezi Elemanı olarak sıralandı.



*İstihdam Endeksi Ocak 2019 verileri için https://www.kariyer.net/kariyer-istihdam-endeksi/web adresini ziyaret edebilirsiniz.



Kariyer.net hakkında



1999’dan bu yana Türkiye’nin en büyük istihdam platformu olan Kariyer.net, iş arama ve işe alım süreçlerinde yeni nesil teknolojilerle, iş arayanlarla işverenleri internet ortamında bir araya getiriyor. Kariyer.net’in aday veri tabanında 25 milyonu aşkın özgeçmiş bulunuyor. Kariyer.net üyesi 94 binin üzerinde şirket, ihtiyaç duyduğu işgücünü Kariyer.net aracılığıyla arıyor. Kariyer.net, İstanbul Ümraniye ve Yeşilköy ofislerinin yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep,İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da bulunan ofisleriyle müşteri ve adaylarına hizmet veriyor.