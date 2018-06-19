Şişecam'dan büyük atak: İkinci tesisi açtı

GAZETE EKONOMİ - Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen oyuncularından olan Şişecam Topluluğu, İtalya’daki ikinci düzcam tesisini satın aldı. Şişecam Düzcam bünyesine faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii A.Ş., İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Grubu’nun Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alma işlemini 15.7 milyon Euro’luk bedel karşılığında tamamladı.



İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli Sangalli Vetro Manfredonia düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini de satın almıştı.



Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “düzcam”, “cam ev eşyası”, “cam ambalaj” ve “kimyasallar” olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Global stratejik hedeflerimize ulaşmak üzere organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz. İtalya’da faaliyet gösteren düzcam üreticisi Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alımı da uzun vadeli ve değer yaratan sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın ve bu kapsamdaki çalışmalarımızın bir sonucudur” diye konuştu.



“Avrupa’daki liderliğimizi pekiştirdik”



Şişecam Topluluğu’nun bugün toplam 13 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü vurgulayan Ahmet Kırman, şunları söyledi: “Şişecam Topluluğu, bugün İtalya’daki en büyük Türk üreticisi konumundadır. İtalya’da krom bileşikleri üretim tesisimiz Cromital SpA ile kimyasallar alanında uzun yıllardır faaliyet göstermekteyiz. 2016 yılında Sangalli Porto Nogaro ile birlikte düzcam da İtalya’daki faaliyet alanlarımıza eklendi. Bu satın alma işlemi Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarımızla birlikte sinerji yaratarak, Avrupa’daki rekabet gücümüze önemli katkı sağladı. Gerek coğrafi konumu gerekse yıllık 190 bin ton üretim kapasitesiyle Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin de Avrupa’daki düzcam faaliyetlerimiz açısından stratejik fayda sağlamasını hedefliyoruz.”



Sangalli Vetro Manfredonia tesisinde lamine ve kaplama hatlarının da bulunduğuna dikkat çeken Kırman, “İtalya’daki düzcam operasyonumuzda oluşan yetkinlik, Manfredonia tesisinin alınmasıyla birlikte artarak devam edecektir. Söz konusu hatlar sayesinde ürün gamımızı daha da genişletmeyi ve İtalya’da mimari camlar pazarında en büyük üretici konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İtalya’daki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katladık. Bu bizim düzcam alanındaki Avrupa liderliğimizi daha da pekiştirmiş olduk” dedi.