Şişecam Topluluğu küresel salgın ortamında “temassız dış ticaret” hedefiyle bir ilke imza attı

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dış ticaretin daha hızlı, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı uygulamayı Türkiye’de ilk kez hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Şişecam ToŞişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dış ticaretin daha hızlı, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı uygulamayı Türkiye’de ilk kez hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Şişecam Topluluğu olarak küresel salgın dönemine yönelik proaktif çalışmalarımız meyvelerini verirken, ilklere imza atmaya da devam ediyoruz.

Yerinde gümrükleme yetkilendirmesi sayesinde üretimde kullanacağımız ara mallar, ülkemize geldikten sonra doğrudan tesislerimize ulaşacak ve gümrükleme işlemleri tesislerimizde gerçekleştirilecek. Böylece 150 ülkeye 800 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Topluluğumuz, üretim için gerek duyduğu ara malları daha kolay ve daha hızlı temin edebilecek. Her şeyden önemlisi de tüm gümrükleme işlemlerini belge ve insan teması olmadan üretim tesislerimizde güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceğiz” dedi.pluluğu olarak küresel salgın dönemine yönelik proaktif çalışmalarımız meyvelerini verirken, ilklere imza atmaya da devam ediyoruz. Yerinde gümrükleme yetkilendirmesi sayesinde üretimde kullanacağımız ara mallar, ülkemize geldikten sonra doğrudan tesislerimize ulaşacak ve gümrükleme işlemleri tesislerimizde gerçekleştirilecek. Böylece 150 ülkeye 800 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Topluluğumuz, üretim için gerek duyduğu ara malları daha kolay ve daha hızlı temin edebilecek. Her şeyden önemlisi de tüm gümrükleme işlemlerini belge ve insan teması olmadan üretim tesislerimizde güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceğiz” dedi.

Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak, cam ve kimyasallar iş kollarında küresel oyuncular arasında yer alan Şişecam Topluluğu, ilklere imza atmaya devam ediyor. Küresel salgın döneminde büyük önem taşıyan “temassız dış ticaret” hedefi doğrultusunda bir ilki gerçekleştiren Şişecam, hem üretim hem de ihracat yapan şirketlere özgü olan, üretimde kullanılan ithal girdilerin “yerinde gümrükleme” uygulamasını aktif olarak kullanan ilk üretici ihracatçı oldu.

Şişecam Topluluğu’na bu süreçte danışmanlık hizmeti sunan Kızılkaya Gümrük Müşavirliği’nin verdiği bilgiye göre; ihracatı desteklemek, firmaların küresel rekabet gücünü artırmak ve lojistik süreç ve maliyetlerini azaltmak amacıyla daha önce mevzuatı çıkarılan, ancak uygulamaya girmeyen ithalatta yerinde gümrükleme sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerin ardından yeni yapısıyla devreye alındı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ndeki yerinde gümrükleme yetkisine sahip olan ihracatçı firmalar, üretimde kullanacakları ithal ara malları sınır kapısı ve limanlardan doğrudan kendi tesislerine sevk ederek, gümrük işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, yeni sisteme göre ilk yerinde gümrükleme işlemi de Şişecam Topluluğu’nun Bursa Yenişehir’deki cam ambalaj üretim tesisinde gerçekleştirildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bugün üretim kapasitesi açısından dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Topluluğumuz ayrıca dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.Bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz, 150 ülkeye ulaşan satışlarımız ve 22 bin çalışanımızla Türkiye’yi küresel arenada temsil eden bir dünya markası olmanın haklı gururunu yaşarken, dünyada ve ülkemizde ilklere imza atmaya da devam ediyoruz. Küresel salgın dönemine yönelik proaktif çalışmalarımız da meyvelerini veriyor. Bu doğrultuda, dış ticaretin daha hızlı, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yeni yapısıyla devreye alınan yerinde gümrükleme uygulamasını ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Şişecam Topluluğu olarak küresel salgın döneminde büyük önem taşıyan “temassız dış ticaret” hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarına dikkat çeken Kırman, şunları söyledi: “Yerinde gümrükleme yetkilendirmesi sayesinde üretimde kullanacağımız ara mallar, ülkemize geldikten sonra doğrudan tesislerimize ulaşacak ve gümrükleme işlemleri tesislerimizde gerçekleştirilecek. Böylece 150 ülkeye 800 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Topluluğumuz, üretim için gerek duyduğu ara malları daha kolay ve daha hızlı temin edebilecek. Hem zamandan hem de lojistik maliyetlerden tasarruf etme imkanına kavuşacağız. Her şeyden önemlisi de tüm gümrükleme işlemlerini belge ve insan teması olmadan üretim tesislerimizde güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceğiz.”



Şişecam Topluluğu Hakkında

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncudur. Topluluk “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de faaliyet göstermektedir.



Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu, dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.Şişecam, 85 yıllık deneyimi, 22 bin çalışanı, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olarak ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.