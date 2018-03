Skal International Ata Eremsoy dedi! Skal International İstanbul Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu 5 Mart Pazartesi günü The Ritz - Carlton İstanbul Oteli’nde yapıldı. Genel Kurul'da üyelerin oylarıyla 13 yıldır Skal International İstanbul Kulübü üyesi olan ve 10 yıldır Skal International İstanbul Kulübü yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ata Eremsoy, Skal International İstanbul Kulübü 2018-2019 dönem başkanı oldu.

Skal International İstanbul Kulübü 2018 Seçimli Olağan Genel Kurulu, gala yemeği ve zincir değişim töreni 5 Mart Pazartesi günü The Ritz Carlton İstanbul Oteli’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul, Skal International İstanbul Kulübü Başkanı Bahar Birinci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Bahar Birinci konuşmasında dönemi sırasında koşulsuz destek veren Skal Istanbul Kulübü geçmiş dönem başkanlarına ve Kulübün değerli üyelerine teşekkür etti. Daha sonra divanın oluşturulmasına geçildi. Divan Kurulu Başkanlığı’na Somer Özkök, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Sadettin Bülbül oybirliği ile getirildi.



Skal International İstanbul Kulübü Başkanı Bahar Birinci 2016-2018 yılı Dernek Faaliyet Raporu’nu üyelerle paylaştı. Daha sonra Divan Kurulu Başkanı’nın gündemdeki maddeleri Genel Kurul’a aktarmasının yanı sıra 2 yıllık faaliyet ve denetleme kurulu raporları oybirliğiyle kabul edildi.



Başkanlık için tek adayın olduğunu belirten Divan Başkanı Somer Özkök, aday üye Ata Eremsoy’u takdim etti. Ata Eremsoy’un konuşmasının ardından 2018-2019 dönemi için başkanlık, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimlerine geçildi.



İstanbul Kulübü’nün Yeni Yönetim Kurulu

Skal International İstanbul Kulübü 2018 Seçimli Olağan Genel Kurulu yine The Ritz-Carlton İstanbul otelinde, otelin Genel Müdürü Nicolas Kipper evsahipliğinde gala yemeğiyle devam etti. YemekteBahar Birinci, konuşmasının ardından, yeni dönem başkanlığına seçilen Ata Eremsoy’u sahneye davet etti ve sayım sonucu oluşan Skal International İstanbul Kulübü yeni Yönetim Kurulu’nu açıkladı. Yeni Yönetim Kurulu Ata Eremsoy, Ayşe Önen, Can Arınel, Selma Tatar, Özen Kırant Yozcu, Mustafa Yalçın, Meltem Tepeler, Yönetim Kurulu yedek üyeleri Merve Kadıoğlu, Tezcan Özdemir, Seyhan Ayel Girit, Atilla Acet, Dilek Gürsel, Tülay Salihoğlu, Denetleme Kurulu ise asil üyeler Savaş Gürsel, Somer Özkök, Ünsal Sinik, yedek üyeler Özkan Derbent, Sadettin Bülbül, Güner Şekercioğlu’ndan meydana geliyor.



Gala yemeği Yönetim Kurulu üyelerinin geleneksel Skal toast’uyla devam etti. Ayrıca, gecede Türkiye’nin en önemli kadın bestecilerinden ve piyanistlerinden olan Mine Mucur’un unutulmaz piyano performansına Jukebox Orkestra’nın vokallerinden Gresa Basha ve Nebi Birgi eşlik ederken, Arthur Murray Dans Merkezi dansçıları Serly El Esir, Deniz Öktem ve Özkan Şekerci sergiledikleri dansları ile geceye renk kattılar.