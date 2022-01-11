Sosyal Girişimci Kadın Ödülü Nur Ger'in oldu

Bu yıl dördüncüsü yapılan Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni hibrit şeklinde gerçekleşti. En başarılı kadınların ödüllendirildiği etkinlik “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile düzenlendi. Etkinliğe “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” başlıklı oturum damgasını vurdu. Gerçekleştirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER), Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni SALT Galata’da yapıldı.Bu yıl dördüncüsü yapılan etkinliğin ana sponsorluğunu Uyumsoft üstlendi. 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile hibrit olarak gerçekleştirilen etkinliğin “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” başlıklı oturumu Hepsiburada’nın destekleri ile gerçekleşti. Farklı kategorilerde başarılı kadın girişimcilere ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte Özlem Abacı ve ekibinin sahne performansları büyük ilgi gördü. Etkinliğe aralarında iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar ve akademisyenlerin yer aldığı isimler katıldı.

Sosyal Girişimci Kadın Ödülü’nü Nur Ger aldı

Sosyal girişimcilik alanındaki çalışmalarınızla toplumsal dönüşüme önemli katkılar sağladı. TKTD, TESEV, KADER, KAGİDER ve YANINIZDANIZ Derneği’nin kurucuları arasında yer alarak, kadın emeğinin erkek dünyası ile eşitlenmesinde önemli bir rol üstlendi. Başkalarının göremediğini görerek, yeni yaklaşımlar geliştirdi ve karılmış olduğu faaliyetlerini toplumun önemli sorunlarına çözüm sundu. Çalışmalarıyla iş dünyasındaki kadınlara ilham oldu. Bu nedenle jüri üyeleri oybirliğiyle YANINDAYIZ DERNEĞİ Kurucu Başkanı ‘Sosyal Girişimci Kadın Ödülü’ne layık gördü. Nur Ger ödülünü Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton’un elinden aldı.

Zirve kapsamında ödül alan isimler şu şekilde

- Nurten Öztürk – Jüri Onur Ödülü

- Sema Güral Sürmeli - Başarılı Rol Model Kadın Ödülü

- Nur Ger - Sosyal Girişimci Kadın Ödülü

- Demet Sabancı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- Hülya Gedik - İlham Veren Rol Model Kadın

- Ebru Dildar Edin - Çevreye Katkı Ödülü

- Sema Gürün - Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü

- Gülperi Odabaşı - Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Başarı

- Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu - Hepsiburada Özel Ödülü

- Günseli Çolakoğlu - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın

- Berra Doğaner - Sermaye Piyasalarının Gelişimine Katkı

- Kübra Orakçıoğlu Kazan - İhracatta Performans Ödülü

- Aynur Çeşmeliler - Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü

- Başak Doğan - En Genç Girişimci Kadın Ödülü

- Gonca Karakaş - İletişimde Güçlü Kadın Ödülü

- Nalan Kurt - Teknoloji ile Fark Yaratan Kadın Ödülü

- Gülüzar Özev - Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülü

- Seda Güler - Marka Yönetimi Lideri Ödülü

- Feray Demir - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- Bedia Karadağ - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın

- Team Mostra (Mehmet Emin Önder (ekip kaptanı), Elif Derya Başoğlu, `Meryem Zehra Altınöz, Rabia Betül Altınöz, Ali Talip Şenyüz) - Ufuk Açan Yeni Girişimciler Ödülü

