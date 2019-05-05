Sosyal medyanın altın ödülü Kiğılı’nın!

BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey, Raffles Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının objektif verilerle ölçüldüğü, en başarılı marka ve projelerin, 22 kategoride yarıştığı yarışmada Kiğılı, YouthWorks imzalı ‘10 Kasım’ temalı reklam filmi ile ‘Online Reklam’ kategorisinde 2 ödüle layık görüldü.



Sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2019’da yarışan tüm projelerin özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik, kullanıcı etkileşimleri, yatırım dönüşü gibi çok sayıda kriterde değerlendirildiği platformda Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, yılın en iyi online reklam filmi ile 1 altın 1 bronz ödülün sahibi oldu.



Törende ödülü Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın aldı.



"Topluma dokunan çalışmalara devam edeceğiz"



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, “Kiğılı olarak özellikle perakendede yaşanan dijital eksenli dönüşümün ve bu kanalın dinamiklerine göre hızlı hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sosyal medya bunun en önemli ayaklarından biri; tüm değişim projelerimizi ve inandığımız işleri hedef kitlemiz ile doğrudan buluşturmamıza olanak sağlamasının yanı sıra X ve Y jenerasyonuna ulaşmak için en doğru platform. 10 Kasım’ temalı reklam çalışmamız bunun en güzel örneği oldu. Sosyal medyadaki etkileşim ve müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkilerin yanı sıra bugün burada layık görüldüğümüz bu anlamlı ödül söz konusu çalışmaların ne kadar derin bir iz bıraktığının ve doğru işlere imza attığımızın göstergesi. Bundan sonra da topluma doğrudan dokunan; onları anladığımızı, onların değerlerini sahiplendiğimizi gösteren özgün çalışmalarla sesimizi duyurmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”



Yılın en iyi virali



'Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir!' sloganıyla 10 Kasım’da anlamlı bir reklama imza atan Kiğılı, 12 saniyelik reklam filmi ile #AynıGünAynıDakika etiketiyle 10 Kasım Günü sosyal medyada binlerce insanın beğenisini kazanmıştı. 2 saatte 5 milyon izlenme oranına ulaşan film, birçok platformda son zamanların en iyi 10 Kasım reklamlarından biri olarak nitelendirildi.