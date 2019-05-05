Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin ekonomi dünya Bursa
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!

Sosyal medyanın altın ödülü Kiğılı’nın!

Türkiye en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2019 sahiplerini buldu.

Sosyal medyanın altın ödülü Kiğılı’nın!
banner17

BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey, Raffles Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının objektif verilerle ölçüldüğü, en başarılı marka ve projelerin, 22 kategoride yarıştığı yarışmada Kiğılı, YouthWorks imzalı ‘10 Kasım’ temalı reklam filmi ile ‘Online Reklam’ kategorisinde 2 ödüle layık görüldü.

Sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2019’da yarışan tüm projelerin özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik, kullanıcı etkileşimleri, yatırım dönüşü gibi çok sayıda kriterde değerlendirildiği platformda Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, yılın en iyi online reklam filmi ile 1 altın 1 bronz ödülün sahibi oldu.

Törende ödülü Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın aldı.

"Topluma dokunan çalışmalara devam edeceğiz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, “Kiğılı olarak özellikle perakendede yaşanan dijital eksenli dönüşümün ve bu kanalın dinamiklerine göre hızlı hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sosyal medya bunun en önemli ayaklarından biri; tüm değişim projelerimizi ve inandığımız işleri hedef kitlemiz ile doğrudan buluşturmamıza olanak sağlamasının yanı sıra X ve Y jenerasyonuna ulaşmak için en doğru platform. 10 Kasım’ temalı reklam çalışmamız bunun en güzel örneği oldu. Sosyal medyadaki etkileşim ve müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkilerin yanı sıra bugün burada layık görüldüğümüz bu anlamlı ödül söz konusu çalışmaların ne kadar derin bir iz bıraktığının ve doğru işlere imza attığımızın göstergesi. Bundan sonra da topluma doğrudan dokunan; onları anladığımızı, onların değerlerini sahiplendiğimizi gösteren özgün çalışmalarla sesimizi duyurmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

Yılın en iyi virali

'Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir!' sloganıyla 10 Kasım’da anlamlı bir reklama imza atan Kiğılı, 12 saniyelik reklam filmi ile #AynıGünAynıDakika etiketiyle 10 Kasım Günü sosyal medyada binlerce insanın beğenisini kazanmıştı. 2 saatte 5 milyon izlenme oranına ulaşan film, birçok platformda son zamanların en iyi 10 Kasım reklamlarından biri olarak nitelendirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaKiğılı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5