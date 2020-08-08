Sosyal sorumluluk projelerine gönül veren kadın lider

Fatma Nur Önar yazıyor: Ekonomi Gazetecileri Derneği “Evde Kal” Sohbetlerinde, KanalEkonomi instagram hesabında canlı yayına RoL Model Kadınları konuk eden Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu’nun konuğu, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, İndex Grup A.Ş. , Güney ve Güneydoğu Anadolu Şb. Müdürü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Türkiye Bilişim Derneği Kadın Çalışma Grubu Üyesi Zülal Koç oldu.

Diyarbakırlı olduğunu ve 20 yıldır iş hayatında etkin olduğunu söyleyen Zülal Koç, kadınsanız hayat zor ve bundan 20 yıl öncesi şartlar daha kötüydü ve iş hayatında çabalarım ile tutundum, 2008 yılında yılın iş kadını ödülünü aldım dedi.

Zülal Koç iş hayatı ve gönüllü olduğu sivil toplum örgütleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 10.Komite Başkanlığı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İleri Teknoloji ve Ekonomiyle ilgili Dijital Gelecek Platformu’ nun kuruculuğu, Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği’nin Başkan Yardımcılığı, Diyarbakır Ticaret Borsası Teknoloji ve Tarım Platformu’nun kuruculuğu, Ankara Zihinsel Engelliler Federasyonu üyeliği, Dicle Üniversitesindeki birçok kulübün gönüllü üyeliği gibi birçok iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinde yer almıştır.

Muhtaç Çocukları Koruma ve Yardımlaşma Derneği

Bu dernekle Türkiye’den, Hindistan’a kadar ulaşarak birçok çocuğun hayatına dokunduk. Hem şirketin hem de derneğin kanalıyla çocukların eğitimine katkıda bulunduk. Kız çocukları ağırlıklı olmakla birlikte ilköğretim yaşlarında ve üniversite düzeyinde birçok kişiye yardımda bulunduk. Birçok okulda çocukları teknolojiyle yakınlaştırmak içi laboratuvarlar kurduk. Şirketimizin sosyal sorumluluk bilinci çok yüksek bunu da hep birlikte yansıtabiliyoruz.

TOBB ile Yapılan Sosyal Sorumluluk Projesi

Kadınlarımıza destek olabilmek için, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kırsal Kalkınma gibi sözlü protokoller yaptık. Kadın girişimciler kurulundan giden her kadın öncelikli destek alabilecekler. Bu durumu öncelik yapabilmek için çalışmalar yaptık. Girişimci kadınlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak birçok eğitim gerçekleştirdik. Bunların tamamını TOBB ile yaptık.

Kız Kardeşim Projesi

Kız Kardeşim projesi ile pandemi döneminde 200’ ün üzerinde kadınımıza ve gencimize online eğitimler verdik. Finansal bilinçle başladık, Dijital pazarlamayla ilerledik, Dijital güvenlikle devam ettik. Bunları yaparken evlerinde yaptıkları ürünleri satan birçok kadınımız oldu. Fotoğraf nasıl çekilir eğitimi, sosyal medya nasıl yansıtılır eğitimi ve konuşma-hitap eğitimi gibi çeşitli eğitimler verdik ve tüm bu eğitimleri sertifikalı ve ücretsiz yaptık. Bizim için pandemi döneminin en verimli yanı bu oldu.

Turkcell ile Geleceği Yazan Kadınlar Projesi

Turkcell ile Geleceği Yazan Kadınlar projesinde’ de yer aldık. Liseli kızlarımızın pandemi döneminde dezavantajlı (kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar) kesim için geliştirmiş oldukları bir yazılım çalışmaları oldu. Bizde bunu destekledik ve şuan bununla ilgili devam eden çalışmalarımız var. Bu çalışma valiliğin onayından geçti ve biz geliştirmek için çabalıyoruz. Üretmek isteyen bütün kadınlarımızı online platformda bir araya getirme projelerimizde devam etmektedir.