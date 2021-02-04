Sözleşme ile tamamlayıcı sağlık sigortasına kavuştular

Pandemi ile birlikte toplu sözleşme görüşmelerinde sağlık ön plana çıkmaya başladı. Metal sektörünün önde gelen sendikalarından Birleşik Metal İş son toplu sözleşme görüşmelerinde bir madde koyarak bütün üyelerini tamamlayıcı sağlık sigortasına kavuşturdu.

MESS üyesi Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji, Schneider Elektrik, ABB Power Grids ve Arıtaş Kriyojenik işyerlerinde çalışan yaklaşık iki bin işçi toplu sözleşme maddesine konulan tamamlayıcı sağılık sigortası sayesinde hiç ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

Birleşik Metal İş Yönetimi’nin konuya ilişkin bilgi notu şöyle:

. 19-20 Ekim 2020 tarihlerinde başlayan ve arabulucu süreci de tamamlanıp grev aşamasına gelen toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında MESS’in davetiyle 2-3 Şubat 2021 tarihlerinde yeni görüşmeler yapıldı.

. 5 işletmeden yaklaşık 2.000 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için 2 gün boyunca uzun saatler süren müzakereler yapıldı. Müzakerelerin işçileri memnun edecek, beklentilerini karşılayacak bir düzeye gelmesi üzerine toplu sözleşmeler imzalandı.

. 2 Yıllık imzalanan toplu sözleşme ile, ücretlerde ilk 6 aylık dönem için net 813 TL ile net 1080 TL arasında değişen tutarlarda artış sağlandı. Sosyal haklar ilk yıl için yüzde 26 oranında artırıldı. İkramiye, prim, erzak gibi haklarda iyileştirmeler yapıldı ve yeni haklar elde edildi.

. Bu işyerlerindeki işçiler de MESS tarafından yapılan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına dahil oldular, ayrıca eş ve çocuklar da işverenlerin ödemesi ile sisteme dahil olacaklar. İmzalanan toplu sözleşme tüm işyerlerimizdeki işçilerin büyük bir coşku ve heyecanı ile kabul gördü.

. Bu başarının sağlanmasında tezgahları başındaki üyelerimizden, işyeri temsilcilerimize, şubelerimizden, Merkez Yönetim Kurulumuza kadar, Sendikamızın tüm birimlerinin koordineli çalışmasının, disiplin ve kararlılığının önemi büyüktür.

. Ayrıca, üyelerimiz tarafından kabul gören bu sözleşmenin ortaya çıkmasına olanak sağlayan, MESS Yönetim Kuruluna ve işyeri yönetimlerine teşekkür ederiz. İmzalanan sözleşmemiz başta metal işçileri olmak üzere, işçi sınıfımıza hayırlı olsun.