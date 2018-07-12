STFA Grubu’nda Nöbet Değişimi



STFA Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle: Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda dönüşüm stratejisinin liderliğini yürüten ve öngörülen değişiklerin gerçekleşmesini sağlayan STFA Yatırım Holding İcra Başkanı (CEO) Sayın Yetik Kadri Mert, önceden planlandığı üzere, 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle görevini, STFA Grubu Enerji Grup Başkanı Sayın Aslan Uzun’a devredecektir. Sayın Yetik Kadri Mert, kendi isteği ve vizyonu doğrultusunda değişik projelerde yer almayı hedeflerken STFA Grubu şirketlerinin Yönetim Kurullarındaki görevlerine devam edecektir.







TED Ankara Koleji mezunu olan Sayın Aslan Uzun, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 1985 yılında MNG Holding’de iş hayatına atılan Uzun, 1988 yılında Koç Holding’e katılmıştır. Sırasıyla Ford Otosan’da “Satın Alma Müdür Yardımcılığı”, Ram Dış Ticaret’te “Başkan Yardımcılığı”, TNT Lojistik / Ceva Lojistik Türkiye’de “İş Geliştirme Direktörlüğü”, TNT / Ceva Lojistik Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgeleri “Genel Müdürlüğü” ve daha sonra da Tekfen Holding, Toros Tarım’da Genel Müdürlük yapmıştır. 2013 yılında STFA’ya katılan Sayın Uzun, Enerji Grup Başkanlığı görevini sürdürmekteydi. Aslan Uzun, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.









STFA Grubu adına açıklama yapan İlker Keremoğlu, konuyla ilgili şunları söylemiştir: “80 yıllık sürdürülebilir başarımızın arkasında, doğru yetenek yönetimi ile güçlenen kurumsal yapımızın büyük payı var. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda değişim ve inovasyon odaklı yaklaşımımızı iş planlarımız ve organizasyon yapımıza da yansıtmaya öncelik veriyoruz. Grubumuzun sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde dönüşüm stratejilerini başarıyla uygulayarak Grubumuzun Liderlik Ekibini yeniden kuran Sn. Yetik Kadri Mert’e yaptığı çok önemli katkılar için teşekkürlerimi sunuyor, Yönetim Kurulu üyemiz olarak çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendisinden bayrağı devralacak olan Sn. Aslan Uzun’u yeni görevinden dolayı kutluyor başarılar diliyorum.”











