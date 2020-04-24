STK yöneticilerinden videolu konferans

Moderatörlüğünü, Bilişim Medyası Derneği Başkanı ve gazeteci Musa Savaş’ın üstlendiği, “Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom” konulu etkinliğin kapanış konuşmasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan yaptı. Etkinlikteki diğer konuşmacılar; Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı K. Erman Karaca, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Genel Sekreteri Erhun Baş, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın oldu. Bu konuşmacılar, temsil ettikleri sektörlerin, salgın dönemindeki çalışmalara ve karşılaştıkları zorluklara değinerek taleplerini dile getirdiler.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Musa Savaş, “Programımıza katılan bilişim ve telekom STK’ları sahip oldukları gerçek ve tüzel üyeler ve bunların ekosistemleri açısından bakıldığında, bilişim ve telekom sektörlerinin %72’sini temsil etmektedirler.” diyerek, sözü konuşmacılara bıraktı.

STK yöneticileri yapmış oldukları konuşmalarda, ortak olarak öne çıkardıkları konular şunlar oldu:

- Sektördeki firmalar, pek çok durumda çok fazla kamu kurumuyla görüşmek zorunda kalıyorlar ve çok fazla bürokrasiye maruz kalıyorlar.

- Abonelik ile ilgili konularda, salgın döneminde ıslak imza şartı aranması, abonelik süreçlerini zorlaştırıyor. Bu nedenle elektronik abonelikle ilgili çalışmaların hızlanması gerekiyor.

- Salgından dolayı insanların evlere kapandığı bir dönemde, bilişim ve telekom sektörlerinin önemi daha çok öne çıkıyor. Bu nedenle bu sektörlerin küçülmesini önlemek için her türlü önlem alınmalı.

- Bu sektörler, hammadde girişi olmaksızın hizmet üreten kuruluşlardan oluştukları için, bu sektörlerde ÖTV ve KDV indirimi yapılmalı.

- İnsanların iletişime daha çok ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde, cep telefonu satın alırken uygulanan taksit kısıtlamaları azaltılmalı.

- Özellikle de salgın süresince, yerli üretici ve yerli hizmet sağlayıcılar daha çok desteklenerek, yabancı firmalar karşısında küçülmeleri önlenmeli.

Bakanlık, Gerekli Önlemleri Alıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, söz konusu salgının telekomünikasyon alanındaki etkilerinden bahsederek, bakanlık olarak bu süreçte aldıkları önlemlere değindi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar doğrultusunda, salgınla çok etkin bir şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Biz özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak tüm paydaşlarla iletişimimizi sürdürdük ve özellikle BTK’dan lisans alan firmalarımız hakkında çok daha hızlı ve etkin kararları aldığımızı söyleyebilirim. Mümkün olan her alanda, öğrencilerimiz başta olmak üzere, artık biz bile konferanslarımızı çevrimiçi ortamda yapıyoruz. Bu salgın, belki iletişim alanında fast forward diyebileceğimiz bir ilerleme yarattı.

Mobil operatörlerimizin işlerini kolaylaştırmak için, hemen hemen tüm önlemleri aldığımızı söyleyebilirim. Kurum olarak, sizlerin taleplerinize doğrudan çözüm bulan ya da bunları gerekli yerlere ileten makam olma görevini devam ettiriyoruz. Ancak vergi indirimi gibi konuların doğrudan muhataplarına iletirseniz daha iyi olacaktır. Elektronik abonelik ve ıslak imza ile ilgili yasa tasarılarımız ilettik. Sizlerin de desteğiyle en kısa zamanda yasa haline geleceğine inanıyorum.”