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Sucukçu Coşkun Afyon yolcusu

Coşkun Et’in Afyon’da 460 dekarlık alanda büyükbaş hayvan çiftliği var. Taşınma işleminin ardından hem entegre bir hale gelinecek hem de İstanbul’un göbeğinde kalan fabrika binası başka bir proje için değerlendirilecekmiş.

Sucukçu Coşkun Afyon yolcusu
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Coşkun, sucuk deyince akla ilk gelen markalardandır. Kemal Coşkun, 1975’te, Bozdoğan Sucukları’nın tesisini alarak bu işe koyulmuş. Şimdi Coşkun Et ve Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi oğulları Kenan, Kamil ve Şamil yönetiyor. Kenan Bey şirketin kaptan köşkünde oturuyor, yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Firmanın fabrikası İstanbul Kağıthane’de bulunuyor(du). Bulunuyordu diyoruz çünkü fabrika Afyon’a taşınıyor. Coşkun Et’in Afyon’da 460 dekarlık alanda büyükbaş hayvan çiftliği var. Taşınma işleminin ardından hem entegre bir hale gelinecek hem de İstanbul’un göbeğinde kalan fabrika binası başka bir proje için değerlendirilecekmiş.

Arkadaşımız Özbey Men’in öğrendiğine göre, Coşkun Sucukları’nın İstanbul’daki arazisi konut projesi olarak değerlendirilecekmiş. Piyasanın durumu göz önünde tutularak projeye hemen başlanmayacakmış. Ancak ünlü konut markaları 12 bin metrekarelik fabrika arazisini yakın takibe almış. Yakın bir zamanda ünlü bir konut markasının projesi burada yükselirse şaşırmayın.

Bu arada söz Coşkun Sucukları’ndan açılmışken bize gelen diğer kulis bilgilerini de aktaralım. Duyumlarımıza göre, İstanbul’daki personel birkaç aydır maaşlarını alamıyormuş. Bu olumsuz durum taşınma işleminden mi kaynaklanıyor bilemiyoruz. Coşkun Sucukları’nı bazı satış noktalarında eskisi kadar göremiyoruz. Umarız taşınma tamamlandıktan sonra her şey yoluna girer. PARA DERGİSİ
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Anahtar Kelimeler:
Sucukçu Coşkun Afyon Yolcusu
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