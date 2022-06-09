Sürdürülebilir teknolojilerle üretimin yeşil destekçisi

Türkiye talaşlı imalat sanayisinin öncü markası Tezmaksan, sürdürülebilir verimliliği sağlayan sistemleriyle döngüsel ekonomiye katkı sağlarken, geleceğe yönelik attığı adımlarında karbon ayak izini azaltıyor. Bu doğrultuda üretim sahasının verimliliğini anlık takip eden Kapasitematik, “Yerli Üretim” belgesine sahip Cubebox ve Türkiye'nin ilk CNC dijital platformu “parkurda.com”, yeni üretim süreçlerini şekillendiriyor. Sivas Nuri Demirağ OSB’de 53 dönem arazi üzerine kuracağı fabrikasını sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda inşa eden Tezmaksan, 16 Haziran 2022’de ikincisi gerçekleştirilecek MAKFED Makine Zirvesi sponsorluğuyla da sektörüne katkı sunmaya devam ediyor.

Tezmaksan, ürettiği her çözümle sürdürülebilirliğin öncüsü

Sürdürülebilir üretimi destekleyen çözümlerle takım tezgahları sektörüne yenilikçi çözümler sunan Tezmaksan’ın CNC Makine Analiz Platformu Kapasitematik, imalatçıların gerçek zamanlı veriler ile performansını takip etmesini ve makinelerinin ömrünü uzatmasını sağlıyor. Genel ekipman verimliliğinin sadece bir yılın ardından ortalama yüzde 34’ten yüzde 51’e yükselten Kapasitematik, üretim sahasındaki enerji verimliliğinin yönetimine de katkıda bulunuyor. Robotlu otomasyon sistemi olan ve Yerli Üretim belgesine sahip Cubebox, makine beslemesinde operatör ihtiyacını minimum düzeye indirirken, duruş olmadan çalışabilir bir sistem yaratıyor. Böylelikle gece vardiyalarında yüzde 50 verim alınıyor. Talaşlı imalat sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye’nin ilk ve tek B2B CNC dijital platformu olan parkurda.com ise her firmanın ayrı ayrı çalışarak pazarlama ve satış operasyonlarında yarattıkları karbon ayak izini minimize ediyor. Bunun yanı sıra işlem maliyetlerini azaltarak hizmet sürecini kısaltıyor.

Sivas’taki yeni fabrika sürdürülebilir mimariyle inşa ediliyor

Sivas Nuri Demirağ OSB’de 15 milyon Euro yatırımla kuracağı fabrikasının temelini geçen ay atan Tezmaksan, ekolojik dengeyi koruma stratejisini fabrika inşasında da sürdürüyor. Ekosistem ve türlerin korunması adına çevresel risklerin azaltılacağı adımlar atılırken, fabrika inşası yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı en üst düzeyde olacak şekilde kurgulanıyor. Yeni fabrika, global sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde belirlenen karbon emisyon hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi panelleri ve sürdürülebilir bir mimariyle de inşa ediliyor.

Tezmaksan’dan 360 derece sürdürülebilir hamleler

Sektöründeki yenilikçi duruşu ve öncülüğü doğrultusunda bu yıl ikincisi 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek MAKFED Makine Zirvesi’nin sponsorlarından biri olan Tezmaksan, Vizyon 2030 projeksiyonuna uygun yeşil dönüşümle hareket ediyor. Makine imalat sektörünün öncelikleri ve gelecek vizyonunun ele alınacağı zirvedeki sponsorluğuyla sürdürülebilirlikteki 360 derece bakış açısını bir kez daha kanıtlayan marka, gelecek stratejilerini bu doğrultuda belirliyor.

