Sürdürülebilir turizmde Rizeli kadınların gücü

Ayşegül Sünbül yazıyor... Kanalekonomi dijital medya hesaplarından ortak yayında gerçekleşen sohbetlerde her hafta rol model kadınların öykülerini işleyen Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu’nun konuğu olan Yasemin Suyabatmaz, Rize’de kadın girişimciliği ve turizm sektörünün gelişimine dair bilgilerin yanısıra, hayata geçirdikleri 5 yıldızlı otel yatırımının geliştirme sürecine de değinerek ilham veren girişimcilik öyküsünü de aktardı.

“Cesaretin varsa yanındayız “

Girişimcilik serüveninin tekstil sektöründe başladığını aktaran Suyabatmaz “Rizeli kadınların sosyalleşme talebi üzere, sahil kenti olan Rize’de bir plaj ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Bir pazar günü arkadaşlarımla tüm kıyı şeridini gezdik.Denize girecek rahat bir alan bulamadık. Ertesi sabah başkanı aradım ve iş fikrimden bahsettim. Bu konuda “Cesaretin varsa biz senin yanındayız” dediler.

Başkanında desteğini alınca İldere ilçesinde bir kıyıda ikinci iş fikri ile faaliyete başladık ve ikinci girişimi 2009 yılında faaliyete geçirmiş olduk. Bunun devamında İldere ilçesinde hareketlilik getirdiğim için o dönemin ilçe belediye başkanı Ahmet Mete bana bir teklif ile geldi. Sahilde yeni yaptığı bir dolgu alanında park yapmıştı fakat parkı bir türlü aktifleştiremiyordu. Bir yıl atıl kaldı. Yanında da bir dolgu alanı daha vardı ve “burada bir yatırım düşünür müsün” dedi. Hemen bir ihtiyaç analizi yaptık ve ortağım ile üçüncü yatırımımızı gerçekleştirdik.

Rize’ye kalıcı bir eser bıraktık

Öncesinde butik ve daha çok yeme-içme sektörüne yönelik bir proje olarak başlayan yatırım fikrini, ihtiyaç analizi yaptıktan sonra 5 yıldızlı otele çeviren Suyabatmaz bu süreci “ Rize’de 5 yıldızlı bir otel yoktu. Son yıllarda Orta Doğu pazarından ciddi bir talep vardı. Bu eksikliği fark edince ortağımızda projeyi büyütmeye karar verdik. Rize’ye kalıcı bir eser bıraktık. Ben milli sermaye olarak görüyorum. Biz geçiciyiz ama o sermaye o ilçede yaşayacak ve bir katma değer olarak biz gittikten sonra da kendini devam ettirecek” şeklinde ifade ediyor.

Her zaman alternatif ekonomiyi güçlendirici eylem planlarımız olması gerekiyor

Pandemiden dolayı turizm sektörünün verdiği kayıplara değinen Suyabatmaz, aşılama çalışmaları ile 2021’in daha umut dolu olduğunu ifade ettiği yayında “2019 yılında dışarıdan gelen 46 milyon turist ülkemizi ziyaret etti ve Türkiye 35 milyon dolar gelir etti. 2020 yılına baktığımız zaman dışarıdan gelen 15 milyon turist ülkeyi ziyaret etti ve kişi başı 762 dolar harcama yaptı. Zaten bu veriler 2019 ve 2020 yılı arasındaki farkı açıkça ortaya koyuyor. Son yıllarda turizmde bir ciddi büyüme katetmişti, her yıl üzerine atarak gidiyordu. Bakıldığında ekonomik olarak kalkınmada en önemli sektörlerden birisi turizm sektörüdür. Dışarıdan ülkeye dövizi sokabileceğin en iyi sektörlerde bir tanesi. Tabi pandemi döneminde üretimin ne kadar önemli olduğunu da anlamış olduk. Çünkü dünya ve ülkemizde bir kriz yaşandığı zaman ilk etkilenen sektörlerden birisi turizm sektörüdür. Her zaman alternatif ekonomiyi güçlendirici eylem planlarımız olması gerekiyor ve bu süreçte turizmin yanında üretimin de ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. 2021 yılında her ne kadar üçüncü dalga gelecek denilse de, aşının etkileri belirtildi dese de ben 2021 yılı sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Belki eski normal olamayız ama bir rahatlama olacağına inanıyorum. Psikolojik da insanlarda tatile çok ihtiyaç duyuyor. Herkes bir tatile ihtiyaç duyuyor. “

Rizede TOBB Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetleri çerçevesinde , Habitat Derneği, Coca-Cola, Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile yeme-içme sektöründeki kadın girişimcilerin desteklenmesini sağlayan yarışmaya kadın girişimcileri dahil ettiklerini ifade eden Suyabatmaz, “TOBB KGK olarak artık geniş bir aileyiz, hepimiz birbirimize rol modeliz. Eğitimlere yönelik çalışmalarımız daha aktifti ancak pandemi döneminde insanları bir araya getiremediğimiz için, eylem planlarını icraata dökebileceğimiz sisteme dönüştürdük. Kız Kardeşim projesi bizim ilk projelerimizden bir tanesi. Pandemi dönemini kişisel gelişim, ekonomi ve finans eğitimleri ile destekledik.

Rize’de kadın girişimciliği için KOSGEB desteklerinin de etkin kullanıldığını aktaran Suyabatmaz, önce bilinçlendirme sonrasında destek ve teşviklerin kullanımının faydalı olduğunun altını çizdi.

Stevia Bitkisinin kullanımında her aşamada Rizeli Kadınlar var

TOBB KGK olarak Çaykurla yaptıkları işbirliği ile kadınların üretime dahil olduğu süreci ise “Rize’nin ekonomik olarak kalkınmasındaki en önemli sektörlerden birisi çay sektörü. Çay Sektörünün başınıda Çaykur çekiyor.Ama geçmişten bugüne bakıldığı zaman Rize’nin ekonomisine ciddi katkı sağlayan kadınlarımız var.Ama kadınlarımız burada göz ardı ediliyor. Çaykur ile yaptığımız görüşmede sitevia bitkisini tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Ama Çaykur bunu aldı ve uzun süredir işliyor. Biz o dönemde en azında çaydaki sorunu yaşamamak için tamamen bitkinin kadına verilmesi ve her aşamada kadının olması yönündeydi ve Çaykur bu sürecin yönetimini kadınlara bıraktı.” şeklinde ifade ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=7BmtCXY3Kh0