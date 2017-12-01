Suya 30 milyon dolarlık yatırım yaptı

Türkiye’nin ilk ambalajlı suyunu üreterek yeni bir sektörün öncülüğünü yapan Pınar Su, Bursa İnegöl’deki yeni tesisini, düzenlenen törenle hizmete açtı. Törende konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdikleri tesis ile toplam üretim kapasitelerini yüzde 29 artırdıklarını söyledi. Feyhan Yaşar, yurt içi pazarın yanı sıra 25 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydederek, ‘‘Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımımızla tesis sayımızı 4’e çıkarırken, aynı zamanda hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki tüketicilerimize yeni bir lezzet sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Sağlıklı nesiller için sağlıklı su üreten Pınar Su, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Bursa İnegöl’deki toplam 16 bin metrekare kapalı alana sahip Pınar Su Uludağ Tesisi, 30 Kasım 2017 Perşembe günü düzenlenen törenle açıldı. Törene; İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, Yaşar Holding yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Biz artık sadece su değil, bir içecek firmasıyız”

Törende bir konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Uludağ ile birlikte Türkiye’nin en değerli 4 doğal su kaynağına sahip olduklarını söyledi. Suyun yanı sıra maden suyu ve limonata üretimi de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Selim Yaşar, “Biz artık sadece su değil, bir içecek firması olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.



“25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar da törendeki konuşmasında, sektördeki büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri yatırımla devreye aldıkları yeni üretim tesisini ekonomiye kazandırmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade etti. 33 yıldır pazarın aktif bir oyuncusu olarak geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini kaydeden Yaşar, ‘‘Bugün 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı da hem Türkiye hem de yurtdışı pazarlardaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızın ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.



Kişi başına 145 litre ambalajlı su tüketiliyor

Konuşmasında ambalajlı su sektörünün değişen tüketim alışkanlıklarına paralel olarak en hızlı büyüyen sektörler içinde yer aldığına da dikkat çeken Feyhan Yaşar, şöyle konuştu:

‘‘Türkiye’de ambalajlı su pazarı, sağlıklı yaşam bilincinin yarattığı talep ve gelişen perakende kanalları ile şehirleşme oranındaki artış sonucunda yıldan yıla büyüyor. Bugün ambalajlı su pazarının hacmi yaklaşık 11,3 milyar litreye ulaşmış durumda. Kişi başına düşen ambalajlı su tüketimi ise 145 litre düzeyinde.’’



‘‘Yılı yüzde 15 büyüme ile kapatacağız’’

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ise törende yaptığı konuşmada, Yaşar Holding’in kuruluşunun 72’nci yılının kutlandığı şu günlerde yeni bir yatırımı daha ekonomiye kazandırmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade etti. Aktaş, 5 yılda gerçekleştirdikleri 800 milyon TL’lik yatırımın önemli bir bölümünü son 2 yılda hayata geçirdiklerini de kaydetti. Bu yılı 5,1 milyar TL konsolide ciroya ulaşarak, % 15 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Dr. Mehmet Aktaş, “Gıda, su ve enerji tüm dünyada geleceğin en stratejik sektörleri arasında yer alıyor. Yaşar Topluluğu olarak her üç sektörde de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Su sektöründe mevcut üç kaynağımıza Bursa/İnegöl tesisini de eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi 4.0 gerekliliklerine uygun olarak, 30 milyon dolar yatırımla gerçekleştirdiğimiz tesisimiz ile su sektörünün öncü şirketlerinden olmaya devam edeceğiz. Gelecek yılda da yatırımlarımızın karşılığını alacağımıza ve büyümemizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum’’ dedi.



Saatte 3 bin damacana 81 bin pet şişe

Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu da konuşmasında, Pınar Yaşam Pınarım markasıyla; Aydın-Madran, Isparta-Akçaağaaç ve Sakarya-Gökçeağaç’ın ardından Bursa-Uludağ kaynak suyunu da yüksek teknolojiyle tüketiciyle buluşturacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Pınar Su Uludağ Tesisi’nin saatte 3 bin damacana ve 81 bin pet şişe dolum kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Karamehmetoğlu, yeni tesisle birlikte tam kapasiteye ulaşıldığında 120 kişiye de istihdam olanağı yaratılacağını açıkladı.

