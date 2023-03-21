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T-ONE, ülkeler arası bağ ve köprü kurmaya devam ediyor

Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (T-ONE) olarak, kurulduğumuz günden itibaren, Türkiye’yi uluslararası platformlara bir marka olarak taşımak, geleneksel ve çağdaş değerlerimizi korumak, Türkiye ile dünya ülkeleri arasında köprüler oluşturup ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

T-ONE, ülkeler arası bağ ve köprü kurmaya devam ediyor

Türk sanatçılarının yurt dışında tanıtılması, Türk çağdaş sanatının farkındalığını önemli ölçüde arttırmak amacıyla Derneğimizin Sanat Komitesi’nin projesi ve finansal desteği kapsamında, Türkiye'nin ilk özel çağdaş sanat müzesi Elgiz Museum ve Napoli’de yerleşik tarihi bir çağdaş sanat kurumu olan Fondazzione Morra işbirliğinde Türkiye’nin başarılı ve gelecek vaat eden çağdaş sanatçıları Huo RF, Oddviz, Cansu Çakar ve Serra Tansel  2 ay süre ile Napoli’ye Residency projesi çerçevesinde gittiler. Residency projesi sanatçıların kendilerini geliştirmeleri, kültürel alışveriş, ülkeler arası işbirliği ve bölgenin tarihsel bağlamı ile sanatına yönelik araştırmaları desteklemek üzere tasarlanan uluslararası bir programıdır.

Derneğimiz tarafından yürütülen bu programın hedefleri, Türkiye’de çağdaş sanatın ve sanatçının hem yerel hem uluslararası platformlarda temsil etmek, sanatçıların deneyimlerini arttırmak, bu deneyimleri farklı küratörlerle ve araştırmacılarla paylaşabilmelerine vesile olmak, aynı zamanda uluslararası iletişim ağlarını genişletmektir.
T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğinde, Fondazzione Morra kurucusu ve sahibi Giuseppe Morra, Isabella Morra Rafaella Morra, Vittorio Urbani İtalyan sanatçı Maurizio Elettrico, İtalyan Kültür Merkezi Başkanı Salvatore Schirmo, çağdaş sanatçılar Cansu Çakar ve Çağrı Taşkın (Oddviz) ile T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanat Komitesi Başkanı Sevda Elgiz ile üyeler Nur Karabal ve Nil Duran’ın katılımları ile bir davet düzenlendi.

Bugünün kaynaklarını gelecek kuşaklara aktarma düşüncesi, her alanda olduğu gibi sanatta da geçerli. Yolun başındaki genç sanatçıların yarına uzanan yolculukları, bugün ayakta durabilmelerinden geçiyor. T-ONE Derneği olarak sanat alanında ileriye doğru atılacak her adımda desteklerimiz devam edecektir.
 

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Anahtar Kelimeler:
T-ONETürkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu DerneğiDemet Sabancı
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