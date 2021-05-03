Tacikistan yolculuğuna bekliyoruz

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) pandemi döneminde de ekonominin gündemde kalmasına destek olmaya devam ediyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlenen “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmaları bu defa da gündemi belirleyecek.

Dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 146 İş Konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiren DEİK EGD ile birlikte yapılan toplantılarda bu defa Tacikistan’ı gündeme getiriyor. Her hafta salı günü saat 11.00’de online olarak gerçekleştirilen toplantının bu defa ki konuğu DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu olacak.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeleri, yeni pazarları, fırsatları, tehditleri, yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şeyin masaya yatırıldığı “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarında bu defa Tacikistan ile ilgili her şeyi Başkan Cihangir Fikri Saatçioğlu anlatacak ve sorulara yanıt verecek.

Dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantının moderatörlüğünü EGD Yüksek İştişare Kurulu Üyesi ve Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin yapacak.

DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu'nun katılımlarıyla 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirerek toplantıda Tacikistan ile ilgili güncel bilgileri ele alınacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak toplantıya aşağıdaki linkten ulaşılabileceği bilgisini verdi:

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https://us02web.zoom.us/j/86526659555?pwd=dm9aaUFEVFk5VmV5VkJCcEdqVjByQT09

Meeting ID: 865 2665 9555 - Passcode: 107120