Tarihi caddede defile

Düzenlenen açılış defilesinde ünlü süper model Tülin Şahin ve Didem Soydan, oyuncu & model Jessica May ve Alona Kral, Türkiye Güzeli Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu’na 50 model eşlik etti…



Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi’nde yaklaşık 200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle moda severleri büyüledi. Kreatif direktörlüğünü tasarımcı Yakup Biçer’in üstlendiği ve Lasiad üyesi 50 markadan özenle seçtiği ürünlerin yer aldığı defilenin sunuculuğunu Seda Akbay ve oyuncu-model Alona Kral yaptı.



Ünlü süper model Tülin Şahin, “Tarihi caddede podyuma çıkmak çok özeldi. Laleli Türkiye'nin dünyaya açılan tekstil kapısı. O yüzden Laleli Fashion Shopping Festival çok kıymetli” dedi.

Ünlü model Didem Soydan, “Ailemde tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel, hem de ekonomi açısından değerli buluyorum” dedi.



Oyuncu – Model Jessica May, “Türk vatandaşı olarak çıktığım ilk defile 9. Laleli Fashion Shopping Festival’de oldu. Benim için bu defile bu nedenle ayrı bir anlam taşıyor” dedi.



Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, “Yaklaşık 200 metrelik defile alanını yürümek ayrı bir keyifti” dedi.



Halkın yoğun ilgi gösterdiği açılış defilesinde cep telefonlarıyla modelleri görüntülemek isteyenler, ilginç görüntüler oluşturdu.





Festivali düzenleyen Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, “6 aydır aralıksız bu festival için hazırlanıyoruz. Festival ekibi defalarca bir araya geldi, daha güzeli, daha iyisi nasıl olur diye çabaladı. Ve güzel bir açılışla festivale merhaba dedik. Laleli esnafına ve özellikle Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla mağdur olan Ukraynalı misafirlerimize kapılarını açan Laleli otellerine teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir defile oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



3 gün sürecek olan festivalin prodüksiyonunu düzenleyen Öner Evez, “Aylardır bu organizasyon için çalışıyoruz. Oldukça başarılı geçen açılışımızla birlikte 3 gün daha Laleli sokakları rengarenk olacak” dedi.



İTO İstanbul Ticaret odası, TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi, İHKİB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, TUGEV Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Uluslararası KARGO 63 ve Garanti Bankası destekleriyle gerçekleşecek olan festival, 3 gün sürecek.