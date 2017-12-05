Taşeron işçilere direkt kadro statüsü

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, A Haber televizyonunda katıldığı programda, taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Taşeron işçileri mevcut sistemde yapılan bir düzenlemeyle kamuda istihdam edeceklerini belirten Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Düzenlememizi dört aşamalı olarak ifade etmem gerekiyor. İlk aşamada tüm merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız var. Bunlar neler? Bakanlıklarımız, üniversiteler, bu kapsamda olan kurum ve kuruluşlarımız. Sosyal güvenlik kurumları, denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarımız. Buradaki 450 bin işçi kardeşimizi direkt olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunumuzdaki kadrolu işçi statüsüne alıyoruz. Bu beklenen bir düzenlemeydi, istenen, talep edilen bir düzenlemeydi. Çalışmalarımızla ilgili çok farklı şeyler ifade edildi. Üç yıl sözleşmeli yapılacak, özel sözleşmeli personel olacak, özel statülü personel şeklinde ifadeler kullanıldı ama görüldüğü gibi bunların hiçbirini gerçekleştirmedik."

Sarıeroğlu, taşeron işçilerin yeni düzenlemeyle direkt kadrolu işçi olacak istihdam edileceğini belirterek, "İkinci düzenlemelerimiz, il özel idareler ve belediyede çalışan, taşeronda çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki kardeşlerimizi de taşeronu tamamen aradan çıkarıyoruz, direkt belediyelerimizin belediye iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler bundan sonra." dedi.

"Çalışma barışı korumak temel öncelik oldu"

AK Parti hükümeti döneminde taşeron işçilerin yapılan yasal düzenlemeyle sendikalara üye olma imkanı getirildiğini anımsatan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Bu gelinen süreçte sendikalarla oturup konuşacağız. Halihazırda yürüyen sözleşmelerimiz var, henüz yeni bağıtlanmış sözleşmelerimiz var. Bütün işçi kardeşlerimiz bu sözleşmeleriyle mevcut şekilleriyle geçiş sağlayacaklar, bununla ilgili de önümüzdeki günlerde gerekli önce bir yasal düzenlememizi yapacağız ve gerekli düzenlemelerden sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mevcut şartlarıyla geçecekler."

Düzenleme kapsamında 4/C statüsünde çalışanların 4/B statüsüne geçirileceğini, mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin de artırılacağını belirten Sarıeroğlu, "Çalışma barışını, çalışma huzurunu korumak da bu düzenlemelerimizde temel önceliklerimizden birisi oldu." dedi.

Muhabir: Özcan Yıldırım