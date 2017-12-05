'Taşeron işçilere kadro müjdesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

ANKARA (AA) - Özcan Yıldırım -

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçilerin kadroya alınması kararıyla ilgili, "Uzun yıllardır çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olan taşeron işçiliğin ortadan kaldırılması yönündeki kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Taşeron işçilerin kadroya alınması yönünde verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün çalışma hayatı açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taşeron işçilere verilen kadro müjdesinden memnun olduklarını söyledi.

Müjdenin 850 bin taşeron işçi ile bu işçilerin aileleri göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 4,5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Taşeron işçilik büyük bir sorundu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için önemli mücadeleler verdik. Sorunu sürekli gündemde tuttuk. Bunun neticesinde ilk olarak dört yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğünde Yol-İş Sendikamıza üye 10 bine yakın işçi arkadaşımızın kadroya geçirilmesini sağladık. Bunun ardından siyasi partiler, taşeron işçilere kadro vaadine seçim programlarında yer vermeye başladı. Bugün gelinen noktada uzun yıllardır çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olan taşeron işçiliğin ortadan kaldırılması yönündeki kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Taşeron işçilerin kadroya alınması yönünde verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz."

"Talebimiz geçici işçilerin kurumlarında 12 ay üzerinden çalışmaları"

Atalay, şeker fabrikaları başta olmak üzere çay işleme ve orman işlerinde çalışan mevsimlik işçilerin istihdam sürelerinin artırılmasının uzun yıllardır talepleri arasında yer aldığını belirterek, 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin yeni düzenlemeyle 9 ay 29 güne yükseltileceğini kaydetti.

Söz konusu 9 ay 29 günlük sürenin önemli olduğunu ancak beklentilerini karşılamadığını ifade eden Atalay, "İlgililerle bu süreyi tekrar konuşacağız. Talebimiz geçici işçilerin kurumlarında 12 ay üzerinden çalışmaları. Kadro olmuyorsa bu ikinci talebimizin hayata geçmesi gerekiyor." dedi.

Atalay, 4/C statüsündeki çalışanların 4/B statüsüne geçirilecek olmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Sendikal örgütlemenin önündeki engellerin de ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, şunları söyledi:

"Bazı sendika yetkilileri illerde, belediyelerde, kamu kuruluşlarında 'Biz hükümetin sendikasıyız, bizim sendikamıza üye olmanız gerekiyor, üye olmazsanız kadroya geçemezsiniz' gibi kelimeler sarf ediyorlar. Bu tür söylemlerde bulunanların bu konuşmalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu söylem akıl tutulmasıdır ve akıllı bir söylem değildir. Bu tür söylemlerde bulunanların da söylemlerinin yalan olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır. İşçinin sendikası olur, ülkenin sendikası olur. Hiçbir belediyenin, siyasi partinin, patronun sendikası olmaz. Olursa da onun adı sendika olamaz."