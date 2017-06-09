TAV 17 yılda 17 havalimanına ulaştı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, Suudi Arabistan’da Medine’nin ardından Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarının geliştirilmesi ve işletmesi için imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önde gelen markası TAV Havalimanları, Suudi Arabistan’da üç havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi ile (GACA) anlaşma imzaladı.

TAV ve ortağı Al Rajhi Grubu, Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarını 30 yıl süreyle işletecek. Üç havalimanında yeni terminal ve hizmet birimleri için toplam 400 milyon dolar yatırım yapılacak.

2000 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı ile yola çıkan TAV’ın tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısı 17’ye yükseldi. Yeni anlaşmayla şirket, Suudi Arabistan’da toplam dört havalimanının işletmesini yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip oldukları deneyim ve bilgi birikimiyle tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldiklerini belirterek, "Suudi Arabistan’da ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtı.

Yanbu, Qassim ve Hail ile birlikte tüm dünyada işlettiğimiz havalimanı sayısı 17’ye, yıllık hizmet verdiğimiz yolcu sayısı da 110 milyon seviyelerine yükselecek. Dünyanın en rekabetçi coğrafyalarından olan Körfez bölgesinde altı başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

2016 yılında yaklaşık 3,6 milyon yolcuya hizmet veren Yanbu, Qassim ve Hail havalimanları, öngörülen toplam 400 milyon dolarlık yatırımlarla birlikte yılda yaklaşık 11,5 milyon yolcuya hizmet verebilecek. TAV, üç havalimanının işletmesini de bu yıl içinde devralmayı planlıyor.

Şirket işletmeyi devraldıktan sonra yeni terminal inşaatlarına başlayacak ve 2020’de yatırımı tamamlayacak. TAV, üç havalimanının işletmesini 2047’ye kadar sürdürecek.

Arabistan Yarımadasının coğrafi olarak ortasında bulunan Qassim, Suudi Arabistan'ın 13 yönetim bölgesinden birisi. Ülkenin tarımsal üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren ve önemli bir turizm destinasyonu olan bölgenin giriş kapısı Qassim Havalimanından THY’nin de aralarında bulunduğu 12 havayolunun düzenli seferleri bulunuyor.

TAV Suudi Arabistan’da 2012’den bu yana Medine Havalimanının işletmesini yürütüyor. Ayrıca hizmet şirketleriyle Cidde, Riyad ve Dammam havalimanlarında da faaliyet gösteriyor.