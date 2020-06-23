Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bosna Hersek thy türkiye Voleybol doğal gaz
Teknoloji sepeti büyüdü
Teknoloji sepet büyüttü
KOBİ’lere ücretsiz dijital doping
KOBİ’lere doping
Normale döndüler
Normale döndüler
Bayiler internette
Bayiler internette
TÜBİTAK desteği
TÜBİTAK desteği

TAV'da görev değişimi

TAV Havalimanları Holding iştiraklerinden Havaş’ta Genel Müdürlük görevini yürüten Kürşad Koçak, Holding bünyesinde İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (Chief Operating Officer) olarak atandı. Koçak 1 Temmuz itibariyle göreve başlayacak.

TAV'da görev değişimi

2015 yılından bu yanan Havaş Genel Müdürü olarak görev yapan Kürşad Koçak, TAV Havalimanları Holding’de İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (COO) görevine getirildi. Koçak, TAV’ın sekiz ülkede işlettiği 15 havalimanının operasyonlarından sorumlu olacak.

TAV Havalimanları Holding iştiraklerinden Havaş’ta Genel Müdürlük görevini yürüten Kürşad Koçak, Holding bünyesinde İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (Chief Operating Officer) olarak atandı. Koçak 1 Temmuz itibariyle göreve başlayacak. Havaş Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mete Erna vekaleten Genel Müdür olarak atandı.

Kürşad Koçak – TAV Havalimanları Holding İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (COO)

Ankara Üniversitesi’nden 1990 yılında mezun olan Kürşad Koçak, sektöre 1996’da adım attı. 1997 yılında Havaş’ta göreve başlamasının ardından İstanbul, Dalaman, Trabzon ve Antalya havalimanlarında yönetici pozisyonlarında görev aldı. Cyprus Airport Services’de (CAS) Genel Müdürlük rolünü üstlenen Koçak, 2009 yılında Havaş Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2015 yılından itibaren Havaş Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Koçak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclisi ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nde (TÖSHİD) çalışmalarını sürdürmektedir.

Mete Erna – Havaş Genel Müdürü

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Mete Erna, havacılık sektöründe çalışmaya 1995 yılında Havaş’ta başladı. Kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurtdışında sektörde çeşitli havayolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görevler üstlendi. 2014 yılında yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında faaliyetlerini sürdürdü. Erna, Ekim 2017’den bu yana Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TAV Havalimanları HoldingHavaşKürşad Koçak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.