Tavuk Dünyası’nın Yeni CFO’su Arda Cingöz

Ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yaratan Tavuk Dünyası, hızlı büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarını dünya standartlarına taşıma hedefi kapsamında finans sektörünün tecrübeli ismi Arda Cingöz’ü, şirketin CFO’su olarak atadı.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Arda Cingöz, kariyerine kurumlara denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık ve risk danışmanlığı gibi farklı birçok alanlarda hizmet sunan Deloitte&Touche’de Denetleme Uzmanı olarak başladı.

Deloitte&Touche’den sonra Tiryaki Agro Gıda Sanayi’de göreve başlayan Cingöz, 2009-2013 yılları arasında Grup Mali Kontrol Müdürü olarak şirketin tüm finans, muhasebe, hazine, bütçe, raporlama, risk yönetimi çalışmalarından sorumlu oldu.

Arda Cingöz Şubat 2013’te ise CFO olarak Bahçeşehir Kolejleri’nin yönetim ekibine dahil oldu. Bahçeşehir Kolejleri’nde Eylül 2016’ya kadar yürüttüğü görevi kapsamında İş Geliştirme, Bütçeleme, Maliyet Muhasebesi, Finans, Muhasebe, Satın Alma, İK, İç Kontrolgibi alanların tamamını yöneten Arda Cingöz, aynı zamanda yeni okul yatırımları süreçlerinden de sorumlu oldu.

Arda Cingöz kariyerine Temmuz 2018 itibarıyla Tavuk Dünyası’nda CFO’su olarak devam ediyor. Tavuk Dünyası’ndaki yeni göreviyle birlikte Arda Cingöz, şirketin yurt içi ve yurt dışı tüm mali çalışmalar ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Tavuk Dünyası 160’dan fazla restoranıyla 41 şehirde

2012 yılında girdiği pazarda kesintisiz ve hızlı büyümesini sürdüren Tavuk Dünyası, 2018’in başından bu yana Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmete açtığı restoranlarıyla birlikte, 41 şehirde 160’dan fazla lezzet noktasında, yılda ortalama 15 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyor.