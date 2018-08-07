Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji Trabzon hava tahmini
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı

Tavuk Dünyası’nın Yeni CFO’su Arda Cingöz

Tavuk Dünyası’nın Yeni CFO’su Arda Cingöz

Ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yaratan Tavuk Dünyası, hızlı büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarını dünya standartlarına taşıma hedefi kapsamında finans sektörünün tecrübeli ismi Arda Cingöz’ü, şirketin CFO’su olarak atadı.
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Arda Cingöz, kariyerine kurumlara denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık ve risk danışmanlığı gibi farklı birçok alanlarda hizmet sunan Deloitte&Touche’de Denetleme Uzmanı olarak başladı.
Deloitte&Touche’den sonra Tiryaki Agro Gıda Sanayi’de göreve başlayan Cingöz, 2009-2013 yılları arasında Grup Mali Kontrol Müdürü olarak şirketin tüm finans, muhasebe, hazine, bütçe, raporlama, risk yönetimi çalışmalarından sorumlu oldu.
Arda Cingöz Şubat 2013’te ise CFO olarak Bahçeşehir Kolejleri’nin yönetim ekibine dahil oldu. Bahçeşehir Kolejleri’nde Eylül 2016’ya kadar yürüttüğü görevi kapsamında İş Geliştirme, Bütçeleme, Maliyet Muhasebesi, Finans, Muhasebe, Satın Alma, İK, İç Kontrolgibi alanların tamamını yöneten Arda Cingöz, aynı zamanda yeni okul yatırımları süreçlerinden de sorumlu oldu.
Arda Cingöz kariyerine Temmuz 2018 itibarıyla Tavuk Dünyası’nda CFO’su olarak devam ediyor. Tavuk Dünyası’ndaki yeni göreviyle birlikte Arda Cingöz, şirketin yurt içi ve yurt dışı tüm mali çalışmalar ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.
Tavuk Dünyası 160’dan fazla restoranıyla 41 şehirde
2012 yılında girdiği pazarda kesintisiz ve hızlı büyümesini sürdüren Tavuk Dünyası, 2018’in başından bu yana Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmete açtığı restoranlarıyla birlikte, 41 şehirde 160’dan fazla lezzet noktasında, yılda ortalama 15 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tavuk DünyasıArda Cingöz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5