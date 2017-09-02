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Tekin Acar’a sürpriz talip

Yılbaşından bu yana zor günler geçiren kozmetik zinciri önce 19 mağazasını Fransız Sephora’ya sattı. Kalan 55 mağazanın bazıları da kapanmaya başladı.

Tekin Acar’a sürpriz talip

Kulis sayfalarını takip edenler hatırlayacaktır. Tekin Acar Cosmetics ile ilgili ilk haberler kulis sayfalarımızda yer aldı. Türkiye’nin en eski kozmetik markalarından biri olan firma, 1979 yılında Ankara Kızılay Onur Çarşısı’nda,16 metrekarelik mağazanın bir bölümünde parfüm ticareti yapmak üzere kuruldu. Türkiye’nin en eski parfümericilerinden olan firmanın 40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere toplam 73 mağazası bulunuyordu. Yılbaşından bu yana zor günler geçiren kozmetik zinciri önce 19 mağazasını Fransız Sephora’ya sattı. Kalan 55 mağazanın bazıları da kapanmaya başladı.
Geçen haftalarda yazdığımız bir kulis haberinde Sephora’nın kalan mağazalar için de görüştüğünü belirtmiştik. Ancak bu görüşme olumsuz sonuçlanmış. Tekin Acar Cosmetics’in diğer mağazaları için sürpriz bir talipli çıkmış. Yine sektörün 40 yıllık markası Sevil Parfümeri, firmanın kalan mağazalarına talip olmuş. Sevil Parfümeri’nin sahibi Yusuf Sevilla ile Tekin Acar Cosmetics’in sahibi Tekin Acar masadaymış. Yusuf Sevilla, konuyu şimdilik doğrulamıyor ancak bizim kaynaklarımız çok sağlam. Pazarlık görüşmelerinin 15 gün içinde sonuçlanacağı konuşuluyor. Para Dergisi

 

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