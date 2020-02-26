Teksan'dan dev işbirliği

Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratörler için her ikisi de sektörünün Ar-Ge lideri olan Ford Otosan ve Teksan Jeneratör dev bir işbirliğine imza attı. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli jeneratörler dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacak.

Yerli motor ile jeneratör üretiminde sınıf atladı

Teksan Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren, yerli üretimde öncü bir şirket konumunda bulunuyor. Teksan’ın yerli motor ile ürettiği jeneratörleri daha üst segmentlere taşıma hedefi ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları meyvesini Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile verdi. Sektörde 275 – 550 kVA güç aralığında yerli motorla üretilen ilk jeneratörü pazara sunmayı başardı. İhracat potansiyeli de yüksek olan Teksan Ford ECOTORQ Serisi jeneratörler, Türkiye’nin en yüksek jeneratör üretme kapasitesine sahip Teksan Kocaeli fabrikasında üretildi.

Ford Otosan ve Teksan yerli jeneratör motoru için işbirliği yaptı

Dünyanın en büyük motor markaları ile çalışan Teksan, daha yüksek güç aralığındaki jeneratörlerinde de yerli motor ile üretim yapmak isteyince Türkiye sanayisinin öncü şirketi Ford Otosan ile yolları kesişti ve her iki şirketin mühendisleri bu amaç için birlikte çalışmaya başladı.

Ağır ticari araç motorundan jeneratör motoruna… Ford Otosan için de bir ilk!

Lider ticari araç üreticisi Ford Otosan bu işbirliği ile daha önce ağır ticari araçlarda kullandığı ECOTORQ motor serisine yeni bir soluk katmış oldu. Şirket, Teksan Jeneratör’ün mühendislik tecrübesinden de faydalanarak ilk kez jeneratör sanayinde kullanılan bir motor geliştirdi. İki yıllık yoğun bir çalışma sonucunda endüstriyel kullanıma uygun olarak Ford Otosan’ın mühendislik gücü ile geliştirilen motor, Eskişehir fabrikasında üretildi.

Türkiye’de üretti, dünyaya ihraç edecek

Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi, 275 kVA-550 kVA güç aralığında pazardaki yerli motorlu tek çözüm olarak dikkat çekiyor. Teksan’ın ürün portföyünde daha önce yerli motorlar ile ürettiği jeneratörleri olmasına rağmen Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile bu güç aralığında bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye’nin gururu jeneratörlerin tasarımından yazılımına, motorundan alternatörüne tüm parçaları ülkemizde geliştirilip üretildi. Sessiz ve daha az yer kaplayan kabin tasarımı ve üretimi de yine Teksan’a ait. Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi; en zorlu koşullarda yapılan testlerden de başarıyla geçti. Aynı zamanda tek adımda yüzde 110 yükte çalışabilme başarısını gösterdi. Teksan, Ford ECOTORQ Motorlu jeneratörleri Türkiye’nin yanı sıra dünyaya ihraç ederek dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayacak.

Yüksek performans, düşük yakıt tüketimi sunuyor

Dayanıklı, zor şartlarda bile yüksek performans gösteren Teksan Ford ECOTORQ Serisi jeneratörler, Avrupalı rakiplerine göre yüzde 10’a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Tamamı Türkiye’de üretildiği için ürün teslim süresi kısalırken yedek parçalara ulaşmak da daha kolay ve daha az maliyetli hale geliyor. Seride ilk etapta 3 farklı motor seçeneği ve 18 jeneratör modeli yer alırken ilerleyen dönemde yeni modeller de eklenecek. Teksan, diğer ürün gruplarında olduğu gibi Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi’nde yer alan jeneratörlere de 5 yıl garanti veriyor. Ayrıca 7/24 teknik servis ve destek hizmeti sunuyor.

Teksan yeni ürün serisi ile 10 Milyon Euro ciro hedefliyor

Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, yeni ürünleri Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Yerli üretime önem veren ve bu misyonla Ar-Ge’ye yatırım yaparak kendi teknolojisini geliştiren bir şirketiz. İlk yerli Kojenerasyon-Trijenerasyon sistemi ve hibrit jeneratörü bunlar arasında sayabiliriz. Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi de bu yaklaşımımızın bir devamı olarak ortaya çıktı. Daha yüksek güç aralığında yerli jeneratör üretmeyi hedefledik ve bunun için Ford Otosan ile işbirliği yaptık. Ford Otosan ve Teksan mühendislerinin çalışmaları sayesinde son derece başarılı bir performans gösteren yerli motorlu Ford ECOTORQ Serisi Jeneratörleri Kocaeli fabrikamızda ürettik. Müşterilerimize daha yüksek güç aralığında ilk yerli jeneratörü sunmanın gururunu yaşıyoruz. Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisinin Türkiye pazarının yanı sıra yurtdışında da ilgi görmesini bekliyoruz. Böylece dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacağız. 2019 yılını 100 milyon Euro ciro ile kapattık. Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile 10 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz de ilerleyen dönemde 275 kVA-550 kVA üzerindeki yüksek güç aralıklarında da yerli çözümler sunabilmek.”.